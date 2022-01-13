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Глава Минобразования рассказал об открытии филиалов пяти зарубежных вузов в Казахстане

Просмотров:49 Опубликовано: Сегодня, 19:58
Глава Минобразования рассказал об открытии филиалов пяти зарубежных вузов в Казахстане
Иллюстративное фото
В западных регионах Казахстана будут открыты филиалы двух ведущих зарубежных технических университетов.

Работа по открытию филиалов пяти зарубежных вузов в Казахстане уже начата, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, сообщая о реализации поручений президента.

"Отмечу, что мы уже приступили к работе в этом направлении. В сентябре 2021 года открыт филиал британского Университета Де Монтфорт Лестер (De Montfort University Leicester). Кроме того, прорабатывается вопрос по передаче Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева в доверительное управление учреждению "Университет Аризона", - рассказал министр в Facebook.

В западных регионах страны будут открыты филиалы двух ведущих зарубежных технических университетов.

Также в соответствии с поручением президента идет работа по открытию филиала ведущего российского вуза технического направления.

Помимо этого, ведутся переговоры с рядом зарубежных топовых вузов по открытию их филиалов.

Министр сообщил, что планируется выделить дополнительные гранты по техническому направлению подготовки для поступающих из регионов с большим разрывом в качестве образования.

Данные целевые гранты будут выделяться для обучения в ведущих вузах страны.

При этом предлагается в качестве одного из условий закрепить отработку выпускников по основному месту жительства.

Кроме того, уже в текущем году будет увеличено количество грантов для обучения в вузах по техническому направлению подготовки.

Как отметил Аймагамбетов, в соответствии с поручением президента будет принята норма по предоставлению грантов для обучения в вузах и колледжах детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, погибших при исполнении.





Источник: sputnik.kz
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