Глава Минобразования рассказал об открытии филиалов пяти зарубежных вузов в Казахстане

В западных регионах Казахстана будут открыты филиалы двух ведущих зарубежных технических университетов.
Работа по открытию филиалов пяти зарубежных вузов в Казахстане уже начата, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, сообщая о реализации поручений президента.
"Отмечу, что мы уже приступили к работе в этом направлении. В сентябре 2021 года открыт филиал британского Университета Де Монтфорт Лестер (De Montfort University Leicester). Кроме того, прорабатывается вопрос по передаче Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева в доверительное управление учреждению "Университет Аризона", - рассказал министр в Facebook.
В западных регионах страны будут открыты филиалы двух ведущих зарубежных технических университетов.
Также в соответствии с поручением президента идет работа по открытию филиала ведущего российского вуза технического направления.
Помимо этого, ведутся переговоры с рядом зарубежных топовых вузов по открытию их филиалов.
Министр сообщил, что планируется выделить дополнительные гранты по техническому направлению подготовки для поступающих из регионов с большим разрывом в качестве образования.
Данные целевые гранты будут выделяться для обучения в ведущих вузах страны.
При этом предлагается в качестве одного из условий закрепить отработку выпускников по основному месту жительства.
Кроме того, уже в текущем году будет увеличено количество грантов для обучения в вузах по техническому направлению подготовки.
Как отметил Аймагамбетов, в соответствии с поручением президента будет принята норма по предоставлению грантов для обучения в вузах и колледжах детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, погибших при исполнении.
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