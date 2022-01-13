Глава Минобразования рассказал об открытии филиалов пяти зарубежных вузов в Казахстане

В западных регионах Казахстана будут открыты филиалы двух ведущих зарубежных технических университетов.



Работа по открытию филиалов пяти зарубежных вузов в Казахстане уже начата, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, сообщая о реализации поручений президента.



"Отмечу, что мы уже приступили к работе в этом направлении. В сентябре 2021 года открыт филиал британского Университета Де Монтфорт Лестер (De Montfort University Leicester). Кроме того, прорабатывается вопрос по передаче Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева в доверительное управление учреждению "Университет Аризона", - рассказал министр в Facebook.



В западных регионах страны будут открыты филиалы двух ведущих зарубежных технических университетов.



Также в соответствии с поручением президента идет работа по открытию филиала ведущего российского вуза технического направления.



Помимо этого, ведутся переговоры с рядом зарубежных топовых вузов по открытию их филиалов.



Министр сообщил, что планируется выделить дополнительные гранты по техническому направлению подготовки для поступающих из регионов с большим разрывом в качестве образования.



Данные целевые гранты будут выделяться для обучения в ведущих вузах страны.



При этом предлагается в качестве одного из условий закрепить отработку выпускников по основному месту жительства.



Кроме того, уже в текущем году будет увеличено количество грантов для обучения в вузах по техническому направлению подготовки.



Как отметил Аймагамбетов, в соответствии с поручением президента будет принята норма по предоставлению грантов для обучения в вузах и колледжах детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, погибших при исполнении.







