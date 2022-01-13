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Ребенка застрелили при беспорядках в Алматы. Мать раскрыла жуткие подробности

Просмотров:3310 Опубликовано: Вчера, 20:37
Ребенка застрелили при беспорядках в Алматы. Мать раскрыла жуткие подробности
© Из семейного архива
Не прошло и месяца с его дня рождения, как 12-летний Султан КЫЛЫЧБЕК оказался застреленным в ходе беспорядков в Алматы. Мать погибшего ребенка хочет, чтобы имя ее сына не было забыто. Добрый, светлый мальчик уже никогда не станет чемпионом и не покорит мировой футбол, как мечтал еще неделю назад. На видео попал момент, когда мальчик упал, получив ранение.
Султан принял автоматную очередь, слышимую поблизости, за салют, которым в первую неделю января никого не удивить. Она стала для него роковой. Мальчик не должен был быть в том месте и в то время. Но судьба распорядилась иначе, пишет "Экспресс К".

Ребенка застрелили при беспорядках в Алматы. Мать раскрыла жуткие подробности


Они живут в Каскелене. Были за городом и не знали, что митинг приобрел такие ужасные масштабы. Султан — футболист, он не пропускал ни одной тренировки, на которую они с мамой и приехали. Но ФК был закрыт, решили переночевать в Алматы,

— рассказывает тетя погибшего мальчика Меруерт.

Наутро планировали вернуться домой. Вечером мама Султана засобиралась в магазин в соседнем доме, и он настоял, что пойдет вместе с ней.

Стоя там, мы услышали звуки и подумали, что снова салюты пускают. Султан решил поснимать праздничные огни на видео. Когда я поняла, что это не фейерверк, и крикнула ему, что нужно уходить, уже было поздно,

— рассказывает мама погибшего Гаухар.

Женщина недоумевает, как можно было принять за мишень ребенка, ведь это было понятно по росту, телосложению и яркой одежде: на нем была голубая куртка и лимонного цвета шапка.

Он снимал несколько коротких видео, было уже темно, и срабатывала вспышка. Видимо, она и привлекла внимание. На последнем видео камера снимает здание РОВД, приближает картинку, а там люди на крыше. Три выстрела. Он отвернулся и поймал пулю в затылок,

— объясняет тетя мальчика.

Султана пытались спасти, поймали попутку и повезли в больницу. Но на пороге клиники его сердце перестало биться.

Ребенка застрелили при беспорядках в Алматы. Мать раскрыла жуткие подробности




Его отец отговаривал от поездки. Но Султан не мог пропустить ни одну тренировку. Он был ответственным, немногословным, заботливым. В его детском теле жил взрослый человек, который знал, чего хочет, у него были планы, график, цели,

— рассказывает Меруерт.

На фото лучезарный мальчишка, имя которого не должно быть забыто, считают родные.



Имя Султана КЫЛЫЧБЕКА не станет частью мирового футбола, не будет блистать на кубках и чемпионатах, а останется в хрониках страшной Алматинской трагедии 2022 года.

Ранее ЭК писал о том, что во время беспорядков в Алматы убили гражданина Израиля.


Источник: Экспресс-К
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