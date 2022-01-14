"Я с большим уважением отношусь к России" – первое интервью главы Мининформации Казахстана

Аскар Умаров впервые прокомментировал скандальные высказывания, о которых писали в российских СМИ после его назначения, а также рассказал о том, как относится к России и Великой Отечественной войне



НУР-СУЛТАН, 11 янв — Sputnik. Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров дал Sputnik Казахстан свое первое интервью в новой должности. Условием интервью стали письменные ответы министра на вопросы агентства. На некоторые присланные редакцией вопросы министр не ответил - например, на вопрос о том, запрещен ли ему въезд в Россию и в связи с чем.



- После Вашего назначения заместителем министра информации и общественного развития Казахстана в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что вы – русофоб, выступаете против интеграции в рамках существующих организаций, в которых присутствует Россия, в том числе ОДКБ, ЕАЭС и так далее. После того, как Вы стали министром, эта волна публикаций усилилась. В этой связи Вы опубликовали пост, в котором опровергаете обвинения. Действительно ли публикации, на которые ссылаются Ваши критики, были написаны и размещены в социальных сетях вами?



– Сразу оговорюсь, что постараюсь максимально быть однозначным, чтобы мои высказывания не могли быть искажены после их распространения, и разумеется прояснить все окончательно, расставить все точки над "і", чтобы такой информационный шум не отвлекал от первостепенных задач, особенно после трагических событий и необходимости фокусировки внимания государственного аппарата и гражданского сообщества на решении первоочередных целей для восстановительных работ после беспрецедентной террористической атаки на нашу страну.



Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел.



Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой.



Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана.



– Что для Вас День Победы? Действительно ли Вы считаете Великую Отечественную войну "чужой войной"? И если да, то почему?



– Великая Отечественная – это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей. Она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечают День Победы.



- Как Вы относитесь к прогремевшим этим летом в информационном пространстве скандалам, связанным с так называемыми "языковыми патрулями"?



- Тема "языковых патрулей" – это не всеобщий тренд и уже получила свою правовую оценку. В действительности в Казахстане на сегодня казахский язык не нуждается в агрессивном продвижении в силу исторических и демографических факторов. Государственный язык развивается и широко применяется во всех сферах жизни.



В целом, еще раз подчеркну, что в нашей стране с большим уважением относятся ко всем языкам и традициям народов, которые проживают в Казахстане. А русский язык присутствует в ежедневной жизни.



– В Казахстане принято решение о переходе казахского алфавита на латиницу. Какая цель у этого процесса с вашей точки зрения?



– В своей истории мы уже применяли латиницу в начале ХХ века. По сути это не новшество. Обсуждения перехода на латиницу находятся исключительно в плоскости развития казахской письменности, и эти дискуссии направлены для удобства в применении языка с учетом развития информационных технологий и особенных букв и звуков, которые есть в нашем языке. Так что политизация данного вопроса не имеет под собой никаких оснований.



– "Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить", заявили Вы в Facebook после ряда обвинений в ваш адрес. Расскажите российским читателям: кем вы являетесь?



– На сегодня моя задача состоит в том, чтобы ответственно и продуктивно выполнять свою работу, в первую очередь, поручения и задачи, обозначенные президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.



Мы как министерство информации и общественного развития будем регулярно сообщать о своих проектах, инициативах и результатах работы. Вы, в том числе российские зрители и читатели, можете подписаться на наши социальные сети, следить за сайтом государственного органа и получать информацию из первых уст.



Это в определенной степени послужит гарантией отсутствия искажения информации и даст представление о деятельности министерства и его руководителя. А являюсь я обычным человеком, со своими недостатками и где-то достоинствами. А теперь еще и с огромной ответственностью.



– Мининформ – главный идеолог в сфере межэтнических, межнациональных отношений. Какие нестандартные шаги Вы будете предпринимать во взаимодействии с разными этническими и конфессиональными группами, чтобы избежать межнациональных конфликтов, которые могут легко вырасти из бытовых или криминальных инцидентов.



– Мы проведем тщательный анализ, а уже потом представим меры и инициативы по обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в случае их необходимости, так как действующая государственная политика в данной сфере достаточно эффективна и ее потенциал не исчерпан.



– Беспорядки, случившиеся в разных регионах Казахстана после Нового года, имею в виду погромы в Алматы, Таразе, Кызылорде и других городах, привели к тому, что на большей территории страны был заблокирован интернет. Из-за этого традиционные и взвешенные СМИ, чья задача просто информировать о событиях, не имели возможности выполнять свою профессиональную миссию. В то же время деструктивные элементы каким-то образом могли в соцсетях размещать свои призывы. В этой связи хотелось бы, чтобы Вы дали оценку блокированию интернета, и был ли соблюден баланс между ограничением права на доступ к информации и соображениями безопасности?



– На тот момент первостепенной задачей, которая стояла перед государством, было обеспечение безопасности населения и сохранение государственного строя. Эта задача была выполнена.



Нельзя утверждать, что образовался информационный вакуум. Государственные телеканалы и радио круглосуточно были в эфире, журналисты работали без отдыха сутками и передавали актуальную информацию, были источником достоверной и официальной информации во время гибридной террористической атаки, когда применялось не только холодное и боевое оружие на улицах наших городов, но и различные фейки и вбросы в информационном пространстве.



Отключение интернета стало вынужденной защитной мерой. Мы также использовали массовую sms-рассылку для информирования населения.



– Когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к помощи стран ОДКБ, часть населения восприняла это с недоверием и некой опаской. Как сейчас относятся к такой инициативе граждане Казахстана, проводили ли Вы исследования на эту тему?



– Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за поддержкой в рамках соглашений, заключенных между странами – членами организации, чтобы использовать ресурсы ОДКБ для нормализации обстановки в стране. Это было на тот момент жизненно необходимо, учитывая масштаб атак на города Казахстана и организованность преступных группировок.



Согласно нашим наблюдениям и исследованиям большая часть населения адекватно и положительно восприняла решение главы государства о поддержке со стороны ОДКБ для восстановления порядка.



Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принял решение об ОДКБ в соответствии с юрисдикцией для защиты населения и сохранения государственного строя. В этих целях мандат ОДКБ был использован впервые.



Отдельного уважения и благодарности заслуживают страны – члены ОДКБ. Они оперативно отреагировали и внесли свой большой вклад в стабилизацию ситуации. И роль России в этом процессе неоценима.