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"Я с большим уважением отношусь к России" – первое интервью главы Мининформации Казахстана

Просмотров:1370 Опубликовано: Сегодня, 13:16
"Я с большим уважением отношусь к России" – первое интервью главы Мининформации Казахстана
© Photo : Официальный сайт премьер-министра Казахстана
Аскар Умаров впервые прокомментировал скандальные высказывания, о которых писали в российских СМИ после его назначения, а также рассказал о том, как относится к России и Великой Отечественной войне

НУР-СУЛТАН, 11 янв — Sputnik. Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров дал Sputnik Казахстан свое первое интервью в новой должности. Условием интервью стали письменные ответы министра на вопросы агентства. На некоторые присланные редакцией вопросы министр не ответил - например, на вопрос о том, запрещен ли ему въезд в Россию и в связи с чем.

- После Вашего назначения заместителем министра информации и общественного развития Казахстана в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что вы – русофоб, выступаете против интеграции в рамках существующих организаций, в которых присутствует Россия, в том числе ОДКБ, ЕАЭС и так далее. После того, как Вы стали министром, эта волна публикаций усилилась. В этой связи Вы опубликовали пост, в котором опровергаете обвинения. Действительно ли публикации, на которые ссылаются Ваши критики, были написаны и размещены в социальных сетях вами?

– Сразу оговорюсь, что постараюсь максимально быть однозначным, чтобы мои высказывания не могли быть искажены после их распространения, и разумеется прояснить все окончательно, расставить все точки над "і", чтобы такой информационный шум не отвлекал от первостепенных задач, особенно после трагических событий и необходимости фокусировки внимания государственного аппарата и гражданского сообщества на решении первоочередных целей для восстановительных работ после беспрецедентной террористической атаки на нашу страну.

Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел.

Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой.

Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана.

– Что для Вас День Победы? Действительно ли Вы считаете Великую Отечественную войну "чужой войной"? И если да, то почему?

– Великая Отечественная – это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей. Она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечают День Победы.

- Как Вы относитесь к прогремевшим этим летом в информационном пространстве скандалам, связанным с так называемыми "языковыми патрулями"?

- Тема "языковых патрулей" – это не всеобщий тренд и уже получила свою правовую оценку. В действительности в Казахстане на сегодня казахский язык не нуждается в агрессивном продвижении в силу исторических и демографических факторов. Государственный язык развивается и широко применяется во всех сферах жизни.

В целом, еще раз подчеркну, что в нашей стране с большим уважением относятся ко всем языкам и традициям народов, которые проживают в Казахстане. А русский язык присутствует в ежедневной жизни.

– В Казахстане принято решение о переходе казахского алфавита на латиницу. Какая цель у этого процесса с вашей точки зрения?

– В своей истории мы уже применяли латиницу в начале ХХ века. По сути это не новшество. Обсуждения перехода на латиницу находятся исключительно в плоскости развития казахской письменности, и эти дискуссии направлены для удобства в применении языка с учетом развития информационных технологий и особенных букв и звуков, которые есть в нашем языке. Так что политизация данного вопроса не имеет под собой никаких оснований.

– "Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить", заявили Вы в Facebook после ряда обвинений в ваш адрес. Расскажите российским читателям: кем вы являетесь?

– На сегодня моя задача состоит в том, чтобы ответственно и продуктивно выполнять свою работу, в первую очередь, поручения и задачи, обозначенные президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Мы как министерство информации и общественного развития будем регулярно сообщать о своих проектах, инициативах и результатах работы. Вы, в том числе российские зрители и читатели, можете подписаться на наши социальные сети, следить за сайтом государственного органа и получать информацию из первых уст.

Это в определенной степени послужит гарантией отсутствия искажения информации и даст представление о деятельности министерства и его руководителя. А являюсь я обычным человеком, со своими недостатками и где-то достоинствами. А теперь еще и с огромной ответственностью.

– Мининформ – главный идеолог в сфере межэтнических, межнациональных отношений. Какие нестандартные шаги Вы будете предпринимать во взаимодействии с разными этническими и конфессиональными группами, чтобы избежать межнациональных конфликтов, которые могут легко вырасти из бытовых или криминальных инцидентов.

– Мы проведем тщательный анализ, а уже потом представим меры и инициативы по обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в случае их необходимости, так как действующая государственная политика в данной сфере достаточно эффективна и ее потенциал не исчерпан.

– Беспорядки, случившиеся в разных регионах Казахстана после Нового года, имею в виду погромы в Алматы, Таразе, Кызылорде и других городах, привели к тому, что на большей территории страны был заблокирован интернет. Из-за этого традиционные и взвешенные СМИ, чья задача просто информировать о событиях, не имели возможности выполнять свою профессиональную миссию. В то же время деструктивные элементы каким-то образом могли в соцсетях размещать свои призывы. В этой связи хотелось бы, чтобы Вы дали оценку блокированию интернета, и был ли соблюден баланс между ограничением права на доступ к информации и соображениями безопасности?

– На тот момент первостепенной задачей, которая стояла перед государством, было обеспечение безопасности населения и сохранение государственного строя. Эта задача была выполнена.

Нельзя утверждать, что образовался информационный вакуум. Государственные телеканалы и радио круглосуточно были в эфире, журналисты работали без отдыха сутками и передавали актуальную информацию, были источником достоверной и официальной информации во время гибридной террористической атаки, когда применялось не только холодное и боевое оружие на улицах наших городов, но и различные фейки и вбросы в информационном пространстве.

Отключение интернета стало вынужденной защитной мерой. Мы также использовали массовую sms-рассылку для информирования населения.

– Когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к помощи стран ОДКБ, часть населения восприняла это с недоверием и некой опаской. Как сейчас относятся к такой инициативе граждане Казахстана, проводили ли Вы исследования на эту тему?

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за поддержкой в рамках соглашений, заключенных между странами – членами организации, чтобы использовать ресурсы ОДКБ для нормализации обстановки в стране. Это было на тот момент жизненно необходимо, учитывая масштаб атак на города Казахстана и организованность преступных группировок.

Согласно нашим наблюдениям и исследованиям большая часть населения адекватно и положительно восприняла решение главы государства о поддержке со стороны ОДКБ для восстановления порядка.

Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принял решение об ОДКБ в соответствии с юрисдикцией для защиты населения и сохранения государственного строя. В этих целях мандат ОДКБ был использован впервые.

Отдельного уважения и благодарности заслуживают страны – члены ОДКБ. Они оперативно отреагировали и внесли свой большой вклад в стабилизацию ситуации. И роль России в этом процессе неоценима.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Альфарий (Посетители) Сегодня, 15:54
Скорее всего ему говорили что писать, раз на открытое интервью не согласился. Хотя за 10 лет многое могло произойти и мировоззрение человека могло перевернуться с ног на голову. По дальнейшим делам видно будет. Очень надеюсь что президент не ошибся в выборе. Иначе пиндык. Да и вековую дружбу народов не так то просто разрушить. Конечно бывало наши народы ругались, но потом всегда мирились) ведь все понимают что худой мир, лучше доброй ссоры. Всем добра)
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:24
На ходу переобулся! Ну время покажет и откроет его истинное лицо
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:06
Не плюй в колодец, пригодится воды напиться.
 
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Бродяга (Посетители) Сегодня, 15:00
Это называется - держится за кресло всеми своими фибрами.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:43
попытка обелить прогнившего националиста.
надеюсь не прокатит.
 
 

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