Казахстанцам запретят держать дома слонов и бегемотов

На портале "Открытые НПА" появился приказ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию в жилищах, передает "Экспресс К".

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Полный список включает в себя около сотни представителей животного мира. В частности, казахстанцам хотят запретить содержать дома слонов, бегемотов и носорогов, а также жирафов и кенгуру. Под запрет попали все виды крокодилов. Кроме них, в ванных и душевых кабинах наших граждан больше не место кровожадным белым акулам и, что самое обидное, миролюбивым китам. С полным перечнем попавших под запрет братьев наших меньших можно ознакомиться тут. И если запрет на содержание дома львов еще можно понять (в Казахстане были такие прецеденты), то появление в этом списке тех же слонов вызывает к его составителям определенные вопросы. Или мы чего-то не знаем?



Ранее ЭК писал о том, что казахстанским школьникам запретят приносить на уроки ядерные бомбы.