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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцам запретят держать дома слонов и бегемотов

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Казахстанцам запретят держать дома слонов и бегемотов
Фото Экспресс-К
На портале "Открытые НПА" появился приказ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию в жилищах, передает "Экспресс К".
У меня зазвонил телефон…
Полный список включает в себя около сотни представителей животного мира. В частности, казахстанцам хотят запретить содержать дома слонов, бегемотов и носорогов, а также жирафов и кенгуру. Под запрет попали все виды крокодилов. Кроме них, в ванных и душевых кабинах наших граждан больше не место кровожадным белым акулам и, что самое обидное, миролюбивым китам. С полным перечнем попавших под запрет братьев наших меньших можно ознакомиться тут. И если запрет на содержание дома львов еще можно понять (в Казахстане были такие прецеденты), то появление в этом списке тех же слонов вызывает к его составителям определенные вопросы. Или мы чего-то не знаем?

Ранее ЭК писал о том, что казахстанским школьникам запретят приносить на уроки ядерные бомбы.


Источник: Экспресс-К
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Комментарии ( 1 )

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Purins (Посетители) Сегодня, 16:06
Ну что же это такое то,а? Все пропало, как я без слона то теперь.....?
 
 

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