Погибшую в Таразе гражданку России семь раз ударили ножом

26-летняя мать троих детей покидала место своей работы, когда ее настигли мародеры, которые хотели ограбить кафе



НУР-СУЛТАН, 14 янв - Sputnik. Погибшую в Таразе гражданку России Марию Ким семь раз ударили ножом, также она получила огнестрельное ранение, сообщил телеграм-канал Mash.



Мария была сотрудницей кафе в Таразе. Когда начались беспорядки, работники просили хозяина выслать за ними машину, но он отказался. 26-летней девушке, матери троих детей, пришлось самой закрывать заведение. В это время ее и настигли мародеры, которые хотели ограбить кафе. Мария получила 7 ножевых ранений и контрольный в голову.



Посольство России направило запрос в МВД Казахстана с требованием тщательного расследования происшедшего.