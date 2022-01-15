Аким Актюбинской области рассказал, почему не вышел к митингующим

Аким Актюбинской области Ондасын Оразалин рассказал, почему не вышел к митингующим, а также рассказал о захвате аэропорта Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.



Детали об атаках террористов раскрыл аким Актюбинской области, который ни разу не появлялся во время митингов и беспорядков, впервые решил выступить перед журналистами. Он считает, что оценку его действиям может дать только высшее руководство, и призывает жителей меньше критиковать власть. Вместе с тем Ондасын Оразалин раскрыл шокирующие детали, о которых до этого знал лишь узкий круг лиц. Рассказал, как пришлось освобождать захваченный аэропорт и какая угроза нависла над регионом, когда бандиты перекрыли нефтепровод.



Аким Актюбинской области впервые после беспорядков на главной площади решил встретиться с журналистами. Главный вопрос: почему Ондасын Оразалин, с которым так хотели встретиться митингующие, так и не вышел к толпе? Зато глава Актобе Асхат Шахаров неоднократно пытался выстроить диалог в самом эпицентре. А теперь, как выяснилось, дает свидетельские показания в полиции.



Оразалин считает, что не было никакого смысла разговаривать с демонстрантами. В то же время утверждает: не сидел сложа руки, а спасал регион, сидя в рабочем кабинете. Сегодня впервые стало известно, насколько серьезной была ситуация в области. Оказывается, главные события в те дни разворачивались совсем не на площади перед акиматом. Пока толпа шумела на главном проспекте, другая группа лиц захватила актюбинский аэропорт. Безопасность сотен пассажиров оказалась под угрозой.



"Они создали угрозу, они выключили фактически аэропорт и навигационную систему. И это уже расценивается как террористический акт. И этот факт был. Всю ночь они были там. Мы сумели без жертв, без стрельбы и пальбы вернуть аэропорт обратно", - рассказал Оразалин.



В то же время сложная обстановка, как выяснилось, сложилась и с пассажирами поездов. Из-за того, что митингующие в районах перекрыли железнодорожные пути, на актюбинском вокзале застряли 700 человек, в том числе женщины и дети. Чиновникам пришлось экстренно решать вопрос, где разместить людей.



Между тем бандиты пошли еще дальше и перекрыли нефтепровод, сообщил аким области. Затем и вовсе последовала попытка оставить людей без газа.



"А если бы взорвался этот нефтепровод?! Помимо экологической катастрофы, вы представляете, сколько людей бы пострадало? И хотели закрыть газопровод. Ну, извините, 600 тысяч жителей города сделать заложниками и вывести из строя систему отопления!", - негодовал аким области.



Актюбинцев смутила сумма ущерба в результате погромов в здании областного акимата. По предварительным подсчетам, это 300 миллионов тенге. Но глава региона утверждает, цифра вполне реальная. По его словам, мародеры, помимо оргтехники, вынесли даже все ложки и вилки из столовой. А вот рабочее место самого Оразалина осталось нетронутым.



Аким предположил, что хулиганы просто не решились выламывать его дверь. Восстанавливать ущерб будут за счет местного бюджета. Сейчас десятки людей, в том числе и сами подчиненные главы региона, дают показания в полиции. На допрос приглашают даже журналистов. Аким просит отнестись к этому с пониманием. Утверждает, это делается исключительно для того, чтобы установить всех участников беспорядков.