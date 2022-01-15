Астана. 15 января. КазТАГ - МВД заявило о незаконности осмотра телефонов граждан без санкции суда, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.



«МВД официально заявляет, что проверка, а также осмотр сотовых телефонов граждан без их согласия либо отсутствии санкции суда запрещена», - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что министр МВД Ерлан Тургумбаев поручил Департаменту собственной безопасности МВД «тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаниях лиц, доставленных в территориальные отделы полиции».