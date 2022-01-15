Названо число погибших в ходе массовых беспорядков в Казахстане

Стало известно число погибших и пострадавших в массовых беспорядках, произошедших в нескольких регионах страны в начале января, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Всего по Казахстану 4578 пострадавших, из них 3393 - сотрудники правоохранительных органов. Во время чрезвычайного положения в морги были доставлены тела 225 человек, из них 19 - сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие", - сказал начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.
Напомним, 2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.
5 января правительство ушло в отставку, в Казахстане ввели госрегулирование цен на социально значимые продукты питания, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Однако беспорядки только усилились. Сильнее всего пострадал Алматы, где участники беспорядков сожгли акимат, захватили резиденцию Президента, разгромили магазины, ТРЦ, офисы банков и банкоматы. Ущерб бизнесу от беспорядков в Казахстане превысил 95 миллиардов тенге.
6 января Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности. Новым главой КНБ стал Ермек Сагимбаев. В тот же день КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175, части 1 Уголовного кодекса. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица.
Позже Президент заявил, что беспорядки организовали террористы, использовав митинги как "ширму".
"Как по единой команде, проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. (...) Вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель - подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти", - указал Глава государства.
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