Узбекистан прекратил экспорт газа

Узбекистан прекратил экспорт природного газа для покрытия внутреннего потребления. Такое решение приняли в минэнерго. Соседняя страна поставляла природный газ в государства Центральной Азии, в том числе в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



В материале телеканала упоминается, что больше половины автомобилей в Узбекистане работают на сжиженном газе. Страна занимает третье место по запасам газа в Центральной Азии. Уступая лишь Туркменистану и Казахстану. Исторически сложилось, что соседние республики обеспечивали друг друга необходимым количеством энергоресурсов. Но с этого года ситуация изменится, говорится в статье.



"Правительство Узбекистана приняло решение о приостановке экспорта для того, чтобы переработать его во внутренних мощностях и продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью", - рассказала начальник управления министерства энергетики Узбекистана Жамал Хусанжанова.



Под вопросом теперь ранее достигнутые соглашения и договоренности, говорится в статье. Власти не исключают, что они могут быть отозваны. Сейчас почти вся доля экспорта газа из Узбекистана приходится на Китай, потому как соседняя республика имеет обязательства в течение следующих нескольких лет поставлять природный газ в КНР. Сейчас судьба этого документа под вопросом.



"Касательно Казахстана, мы сотрудничаем испокон веков. У нас есть взаимный транзит. Мы берем с севера Казахстана газ, транспортируем его на территорию в РК. И подаем на юге. Берем казахский газ, транспортируем, и передаем также в Казахстан", - добавила Жамал Хусанжанова.



В 2020 году премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов уже заявлял о планах прекратить экспорт газа к 2025 году для того, чтобы полностью перейти на его переработку внутри страны и наладить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Ситуация в отрасли в наших странах в целом схожа. На рынке ощущается дефицит электроэнергии. Для решения этой проблемы Узбекистан начал строительство первой в стране атомной электростанции. Ее ввод был запланирован на 2028 год. По прогнозам, АЭС будет вырабатывать от 15 до 30 процентов всей электроэнергии в стране.



"В принципе, уже определено место. Это в Джизакской области. Возле озера Тузкан. Там будут реакторы, которые сейчас стоят на Белорусской АЭС. И уже первый реактор дает электроэнергию. Я думаю, с 2022 года начнется строительство", - прокомментировал экономист Бахтиер Эргашев.



Окончательная точка в вопросе строительства атомной электростанции еще не поставлена, считают эксперты. Слишком много рисков, и сам район, где должна появиться АЭС, вызвал неоднозначную реакцию у экологов. Несмотря на это, Узбекистану удалось решить для себя вопрос нехватки природного газа, хоть и за счет сокращения экспортных позиций. Не в ущерб для стран Центральной Азии. Ведь Узбекистан поставлял в Казахстан небольшие объемы голубого топлива. Компенсировать которые смогут казахстанские газовые компании, считают эксперты.