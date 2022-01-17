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Асет Иргалиев исключен из совета директоров фонда «Самрук-Казына»

Просмотров:3722 Опубликовано: Сегодня, 18:06
Асет Иргалиев исключен из совета директоров фонда «Самрук-Казына»
Асет Иргалиев
Асет Иргалиев выбыл из состава совета директоров «Самрук-Қазына». Информация об изменениях в руководстве нацкомпании размещена на сайте Казахстанской фондовой биржи.

«АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» сообщило KASE о том, что решением единственного акционера от 11 января 2022 года внесены следующие изменения в состав совета директоров компании:

- исключен Асет Иргалиев;

- избран Алибек Куантыров.

С учетом внесенных изменений совет директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» состоит из семи человек: Джон Дудас, Онг Бун Хви, Лука Сутера, Алмасадам Саткалиев, Вячеслав Ким, Данияр Акишев, Алибек Куантыров», - говорится в сообщении.

Отметим, что Асет Иргалиев с января 2021 по январь 2022 года был министром национальной экономики РК. С 6 января 2022 года занимает должность председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Алибек Куантыров 11 января 2022 года вошел в состав нового правительства под руководством Алихана Смаилова и возглавил Министерство нацэкономики РК. С февраля 2021 года до января 2022 года он был вице-министром этого ведомства.


Источник: forbes.kz
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