Сабит Арынов назначен исполняющим обязанности главы "КазТрансОйла"

Сабит Арынов назначен временно исполняющим обязанности генерального директора, председателя правления АО "КазТрансОйл". Об этом сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), передает Tengrinews.kz.
"АО "КазТрансОйл" (...) сообщило KASE следующее: "Возложить временно исполнение обязанностей генерального директора (председателя правления) АО "КазТрансОйл" на заместителя генерального директора, члена правления АО "КазТрансОйл" Арынова Сабита Абильдаевича", - говорится в публикации.
Кроме того, изменен состав совета директоров компании. Из его состава по собственной инициативе исключен бывший генеральный директор Димаш Досанов.
С учетом внесенного изменения в совет директоров "КазТрансОйла" входят пять человек: Берлибаев Д. А., Оразбеков М.А., Фрейсине Адриан, Агостини Алвес Винишиус, Мартинес Лопес Альберто.
Сабит Арынов занимает пост заместителя генерального директора компании с 2018 года.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.