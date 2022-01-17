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Сабит Арынов назначен исполняющим обязанности главы "КазТрансОйла"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:09
Сабит Арынов назначен исполняющим обязанности главы "КазТрансОйла"
Сабит Арынов. Фото:kaztransoil.kz
Сабит Арынов назначен временно исполняющим обязанности генерального директора, председателя правления АО "КазТрансОйл". Об этом сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), передает Tengrinews.kz.

"АО "КазТрансОйл" (...) сообщило KASE следующее: "Возложить временно исполнение обязанностей генерального директора (председателя правления) АО "КазТрансОйл" на заместителя генерального директора, члена правления АО "КазТрансОйл" Арынова Сабита Абильдаевича", - говорится в публикации.

Кроме того, изменен состав совета директоров компании. Из его состава по собственной инициативе исключен бывший генеральный директор Димаш Досанов.

С учетом внесенного изменения в совет директоров "КазТрансОйла" входят пять человек: Берлибаев Д. А., Оразбеков М.А., Фрейсине Адриан, Агостини Алвес Винишиус, Мартинес Лопес Альберто.

Сабит Арынов занимает пост заместителя генерального директора компании с 2018 года.


Источник: tengrinews.kz
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