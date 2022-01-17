Сабит Арынов назначен исполняющим обязанности главы "КазТрансОйла"

Сабит Арынов назначен временно исполняющим обязанности генерального директора, председателя правления АО "КазТрансОйл". Об этом сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), передает Tengrinews.kz.



"АО "КазТрансОйл" (...) сообщило KASE следующее: "Возложить временно исполнение обязанностей генерального директора (председателя правления) АО "КазТрансОйл" на заместителя генерального директора, члена правления АО "КазТрансОйл" Арынова Сабита Абильдаевича", - говорится в публикации.



Кроме того, изменен состав совета директоров компании. Из его состава по собственной инициативе исключен бывший генеральный директор Димаш Досанов.



С учетом внесенного изменения в совет директоров "КазТрансОйла" входят пять человек: Берлибаев Д. А., Оразбеков М.А., Фрейсине Адриан, Агостини Алвес Винишиус, Мартинес Лопес Альберто.



Сабит Арынов занимает пост заместителя генерального директора компании с 2018 года.