В Казахстане проверят "Яндекс.Такси" на предмет завышения цен во время ЧП

НУР-СУЛТАН, 18 янв – Sputnik. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Серик Жумангарин заявил о проверках в отношении такси "Яндекс" на предмет необоснованного завышения цен во время ЧП.
Во время заседания правительства он сообщил, что Генеральная прокуратура привлекла сотрудников агентства к проверкам в отношении 102 субъектов рынка, в том числе в отношении организаторов торгов.
"В рамках жалоб, полученных по горячей линии, агентством назначено расследование в отношении агрегатора такси "Яндекс" по признакам координации экономической деятельности", - сообщил глава Антимонопольного агентства.
Также Серик Жумангарин сообщил, что ведомством проводится расследование в отношении организатора торговой площадки товарной биржи "ЕТС-Тендер" по факту неисполнения уведомлений.
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