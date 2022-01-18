Привилегии Назарбаева и его семьи: неприкосновенность, пожизненная охрана и страховка

В Казахстане еще в 2000 году был принят Конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан", который гарантирует ему и его семье полную неприкосновенность.
Закон "О первом президенте РК" гласит, что Елбасы (Лидер нации) обладает неприкосновенностью и не может быть привлечен к ответственности за действия, которые он совершал, будучи президентом Казахстана.
После ухода первого президента с поста главы государства он также не может быть привлечен к ответственности за действия, связанные с осуществлением своего статуса первого президента Республики Казахстан – Елбасы. Он не может быть подвергнут задержанию, аресту, обыску, допросу либо личному досмотру и содержаться под стражей.
Кроме этого, неприкосновенным является и все имущество, принадлежащее на праве частной собственности первому президенту Республики Казахстан – Елбасы и совместно проживающим с ним членам его семьи.
К имуществу относятся жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписка, принадлежащие им документы. Неприкосновенность также распространяется на имущество, принадлежащее фонду первого президента Республики Казахстан, – Елбасы и иным учреждаемым им юридическим лицам.
Нельзя наложить какие-либо ограничения на имущество, принадлежащее на праве частной собственности Елбасы и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на имущество учреждаемых им юридических лиц.
Первому президенту и его семье также гарантируются банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов.
Пожизненная охрана для Назарбаева и его семьи
Охрана первого президента Республики Казахстан – Елбасы возлагается на соответствующее подразделение Службы государственной охраны Республики Казахстан.
Первому президенту пожизненно предоставляется государственная охрана в местах его постоянного или временного пребывания.
Государственная охрана предоставляется также членам семьи первого президента Республики Казахстан, прекратившего исполнение своих полномочий, проживающим совместно с ним или его сопровождающим.
Жизнь и здоровье Елбасы Назарбаева застрахованы
Первый президент Республики Казахстан - Елбасы, прекративший исполнение своих полномочий, независимо от возраста, имеет право на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента Казахстана. Пенсия Елбасы повышается с учетом роста должностного оклада президента страны.
Жизнь и здоровье первого президента, прекратившего исполнение своих полномочий, подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств республиканского бюджета на сумму, равную годовому должностному окладу президента Казахстана.
Каждому члену семьи Елбасы, проживавшему совместно с ним, пожизненно назначается ежемесячное пособие в сумме, равной 10-кратному минимальному размеру пенсии по старости, установленному законодательством Республики Казахстан на день его смерти.
Кроме этого, Елбасы и члены его семьи имеют право на бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение в том объеме и в тех видах, которые им предоставлялись, когда первый президент прекратил исполнять обязанности главы государства.
Кто оплачивает расходы Назарбаева
Согласно Конституционному закону, финансирование расходов, предусмотренных настоящим Конституционным законом, в том числе на пополнение и содержание фонда и охрану его помещений, хранение личной библиотеки и личного архива первого президента Республики Казахстан - Елбасы, осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Жилищное, медицинское, санаторно-курортное, транспортное и иное обслуживание Нурсултана Назарбаева и членов его семьи, проживающих совместно с ним, обеспечивается уполномоченными государственными органами.
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