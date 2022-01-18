«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 18 Января
+1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.58 KZT
  • €1 = 496.46 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Привилегии Назарбаева и его семьи: неприкосновенность, пожизненная охрана и страховка

Просмотров:890 Опубликовано: Сегодня, 13:02
Привилегии Назарбаева и его семьи: неприкосновенность, пожизненная охрана и страховка
© Photo : Aidos Ukibay/twitter
В Казахстане еще в 2000 году был принят Конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан", который гарантирует ему и его семье полную неприкосновенность.

Закон "О первом президенте РК" гласит, что Елбасы (Лидер нации) обладает неприкосновенностью и не может быть привлечен к ответственности за действия, которые он совершал, будучи президентом Казахстана.

После ухода первого президента с поста главы государства он также не может быть привлечен к ответственности за действия, связанные с осуществлением своего статуса первого президента Республики Казахстан – Елбасы. Он не может быть подвергнут задержанию, аресту, обыску, допросу либо личному досмотру и содержаться под стражей.

Кроме этого, неприкосновенным является и все имущество, принадлежащее на праве частной собственности первому президенту Республики Казахстан – Елбасы и совместно проживающим с ним членам его семьи.

К имуществу относятся жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписка, принадлежащие им документы. Неприкосновенность также распространяется на имущество, принадлежащее фонду первого президента Республики Казахстан, – Елбасы и иным учреждаемым им юридическим лицам.

Нельзя наложить какие-либо ограничения на имущество, принадлежащее на праве частной собственности Елбасы и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на имущество учреждаемых им юридических лиц.

Первому президенту и его семье также гарантируются банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов.

Пожизненная охрана для Назарбаева и его семьи

Охрана первого президента Республики Казахстан – Елбасы возлагается на соответствующее подразделение Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Первому президенту пожизненно предоставляется государственная охрана в местах его постоянного или временного пребывания.

Государственная охрана предоставляется также членам семьи первого президента Республики Казахстан, прекратившего исполнение своих полномочий, проживающим совместно с ним или его сопровождающим.

Жизнь и здоровье Елбасы Назарбаева застрахованы

Первый президент Республики Казахстан - Елбасы, прекративший исполнение своих полномочий, независимо от возраста, имеет право на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента Казахстана. Пенсия Елбасы повышается с учетом роста должностного оклада президента страны.

Жизнь и здоровье первого президента, прекратившего исполнение своих полномочий, подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств республиканского бюджета на сумму, равную годовому должностному окладу президента Казахстана.

Каждому члену семьи Елбасы, проживавшему совместно с ним, пожизненно назначается ежемесячное пособие в сумме, равной 10-кратному минимальному размеру пенсии по старости, установленному законодательством Республики Казахстан на день его смерти.

Кроме этого, Елбасы и члены его семьи имеют право на бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение в том объеме и в тех видах, которые им предоставлялись, когда первый президент прекратил исполнять обязанности главы государства.

Кто оплачивает расходы Назарбаева

Согласно Конституционному закону, финансирование расходов, предусмотренных настоящим Конституционным законом, в том числе на пополнение и содержание фонда и охрану его помещений, хранение личной библиотеки и личного архива первого президента Республики Казахстан - Елбасы, осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Жилищное, медицинское, санаторно-курортное, транспортное и иное обслуживание Нурсултана Назарбаева и членов его семьи, проживающих совместно с ним, обеспечивается уполномоченными государственными органами.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 618965450
  • Ютюз
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 14:09
Да и не надо его привлекать, просто отменить этот закон, делов то, и отобрать все что нажито непосильным трудом.
Конституцию вон сколько раз переписывали, а тут какой-то закон...
 
-1
  • Замир
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Valderrama
  • Ютюз
 diger (Посетители) Сегодня, 13:48
Завтра Токаеву "сделают" такие же нештяки, и тоже сойдёт с рук? Нет уважаемые граждане, так дело не пойдёт,что за такие законы создают наши правители, которые защищают их от справедливого наказания? Если это делается заранее, значит по факту совершается, или уже свершились преступные деяния. Это преступные законы...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:47
Дорогой, однако, уж сапсм дорого обходится
Ну теперь пора издать указ неприкосновенности пожизненной охраны и страховки второго президента РК и его семейства
Дураки все бывшие президенты Киргизии, во у кого надо было учиться
 
-1
  • Замир
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Pinochet
  • Ютюз
 diger (Посетители) Сегодня, 13:34
Значит дебаты , Путин, Токаев, Назарбаев завершились, раз эта новость вышла в свет. Но остаётся одно, как так, есть преступления, и за них нужно отвечать по закону...как ещё неприкосновенность?
 
-1
  • Замир
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Pinochet
  • watlow
  • Ютюз
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:17
Не хило angry Жить за счет нас devil
 
-1
  • Замир
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Cain_77
  • diger
  • Ну Ну
  • Pinochet
  • watlow
  • Ютюз
 синдбад (Посетители) Сегодня, 13:07
Очень удобный закон-для одной семьи.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика