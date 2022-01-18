Названы сети АЗС, завышающие цены на топливо в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 18 янв – Sputnik. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Серик Жумангарин назвал сети АЗС, завышающие цены на топливо.



Он напомнил, что в Казахстане на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов. Однако есть участники рынка, продающие топливо по цене выше, установленной Минэнерго.



"Проводятся 12 расследований на рынке дизельного топлива в отношении субъектов розничной торговли, в их числе четыре крупные - АЗС ТОО "Гелиос", ТОО Sinooil, ТОО "Газпромнефть-Казахстан", ТОО PetroRetail", - сообщил в ходе заседания правительства глава агентства.



Также совместно с Генпрокуратурой назначены расследования в отношении 6 оптовых реализаторов СНГ (АО "Казмунайгаз", ТОО Petrosun, АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ") по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен. Кроме того, расследуются дела 180 субъектов рынка розничной реализации сжиженного нефтяного газа.



По словам Жумангарина, предварительные результаты расследования показали, что основной причиной роста цен явилось несовершенство механизма ценообразования на электронной торговой площадке.



Напомним, что в Казахстане установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС. В частности, цена такого топлива в зависимости от региона составит от 50 тенге (11 центов) до 75 тенге (17 центов) за литр. На один год перенесен полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку.



Цена бензина и дизельного топлива зависит от марки и региона продажи и составляет от 89 тенге (22 цента) до 215 тенге (49 центов) за литр, на дизельное топливо - от 230 тенге (53 цента) до 260 тенге (60 центов) за литр.