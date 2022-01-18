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Назарбаев выступил с заявлением

Просмотров:1763 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Назарбаев выступил с заявлением
Иллюстративное фото
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев записал видеообращение. Видео опубликовала пресс-служба Елбасы, передает Tengrinews.kz.

"Уважаемые казахстанцы! Дорогие соотечественники! Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения.

Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент страны выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал пострадавшим выздоровления.

"Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.

Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии Nur Otan. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - добавил он.



Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 1 )

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