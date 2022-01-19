150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставлены в Казахстан

150 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» против COVID-19 поступили на склад Единого дистрибьютора «СК-Фармация», сообщает Zakon.kz.
«Карагандинский фармацевтический комплекс» передал вакцину «Спутник Лайт» в адрес Министерства здравоохранения РК в качестве гуманитарной помощи на бесплатной основе.
В оперативном порядке данная партия вакцин будет направлена в регионы страны. И в ближайшие дни будет доступна для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан. Пресс-служба Минздрава РК
Напомним, «Спутник Лайт» – однокомпонентная вакцина, которая используется для ревакцинации. Она разработана в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составила 79,4%. Безопасность указанной вакцины подтверждена реальными данными по вакцинации в ряде стран: ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, России, Мексике, Сербии, Сан-Марино, Филиппинах, Ливии, Парагвае, Венгрии, Азербайджане и Беларуси. Также более чем 20 публикациями в ведущих международных научных изданиях.
В целях обеспечения качества вакцины на всем пути от производителя до медицинских организаций ведется эффективный мониторинг холодовой цепи. Вакцина «Спутник Лайт» в форме замороженного препарата должна храниться в защищенном от света месте, при температуре не выше -18°C. Пресс-служба Минздрава РК
На территории Казахстана для вакцинации населения применяются следующие вакцины: QazVac, «Спутник V», Hayat-Vax, СоronaVac, Sinopharm, Comirnaty Pfizer/BioNTech.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.