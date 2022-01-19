150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставлены в Казахстан

150 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» против COVID-19 поступили на склад Единого дистрибьютора «СК-Фармация», сообщает Zakon.kz.



«Карагандинский фармацевтический комплекс» передал вакцину «Спутник Лайт» в адрес Министерства здравоохранения РК в качестве гуманитарной помощи на бесплатной основе.



В оперативном порядке данная партия вакцин будет направлена в регионы страны. И в ближайшие дни будет доступна для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан. Пресс-служба Минздрава РК



Напомним, «Спутник Лайт» – однокомпонентная вакцина, которая используется для ревакцинации. Она разработана в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.



По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составила 79,4%. Безопасность указанной вакцины подтверждена реальными данными по вакцинации в ряде стран: ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, России, Мексике, Сербии, Сан-Марино, Филиппинах, Ливии, Парагвае, Венгрии, Азербайджане и Беларуси. Также более чем 20 публикациями в ведущих международных научных изданиях.



В целях обеспечения качества вакцины на всем пути от производителя до медицинских организаций ведется эффективный мониторинг холодовой цепи. Вакцина «Спутник Лайт» в форме замороженного препарата должна храниться в защищенном от света месте, при температуре не выше -18°C. Пресс-служба Минздрава РК



На территории Казахстана для вакцинации населения применяются следующие вакцины: QazVac, «Спутник V», Hayat-Vax, СоronaVac, Sinopharm, Comirnaty Pfizer/BioNTech.