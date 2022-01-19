«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Января
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.07 KZT
  • €1 = 494.45 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставлены в Казахстан

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:56
150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставлены в Казахстан
Фото: Zakon.kz
150 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» против COVID-19 поступили на склад Единого дистрибьютора «СК-Фармация», сообщает Zakon.kz.

«Карагандинский фармацевтический комплекс» передал вакцину «Спутник Лайт» в адрес Министерства здравоохранения РК в качестве гуманитарной помощи на бесплатной основе.

В оперативном порядке данная партия вакцин будет направлена в регионы страны. И в ближайшие дни будет доступна для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан. Пресс-служба Минздрава РК

Напомним, «Спутник Лайт» – однокомпонентная вакцина, которая используется для ревакцинации. Она разработана в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составила 79,4%. Безопасность указанной вакцины подтверждена реальными данными по вакцинации в ряде стран: ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, России, Мексике, Сербии, Сан-Марино, Филиппинах, Ливии, Парагвае, Венгрии, Азербайджане и Беларуси. Также более чем 20 публикациями в ведущих международных научных изданиях.

В целях обеспечения качества вакцины на всем пути от производителя до медицинских организаций ведется эффективный мониторинг холодовой цепи. Вакцина «Спутник Лайт» в форме замороженного препарата должна храниться в защищенном от света месте, при температуре не выше -18°C. Пресс-служба Минздрава РК

На территории Казахстана для вакцинации населения применяются следующие вакцины: QazVac, «Спутник V», Hayat-Vax, СоronaVac, Sinopharm, Comirnaty Pfizer/BioNTech.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика