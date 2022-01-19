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«Это откровенная ложь, это неправда и вот так Вы обманывали все эти годы Елбасы и народ» - Санжар Бокаев

Просмотров:926 Опубликовано: Сегодня, 10:29
«Это откровенная ложь, это неправда и вот так Вы обманывали все эти годы Елбасы и народ» - Санжар Бокаев
Бауыржан Байбек. Фото из открытых источников
Известный казахстанский политолог Санжар Бокаев раскритиковал Байбека за результаты соц.опроса партии “Nur Otan”, передает Mnews.kz.

Очередное видеообращение на своей странице в Facebook казахстанский политолог поведал о работе партий.

“Буквально за неделю до всех этих событий, Nur Otan опубликовал результаты соц.опроса по Казахстану и доложился, что 77% казахстанцев поддерживают партию Nur Otan. Это откровенная ложь, это неправда и вот так Вы обманывали все эти годы Елбасы и народ”.

“Посмотрите что стало с филиалом партии Nur Otan в Алматы, ложь и обман которую наблюдали все эти годы вылилось в то, что мы видим”, - заявил политолог.

Напомним, в конце декабря прошлого года на заседании дискуссионного клуба «Nur Otan Trends» директор Института общественной политики «Nur Otan» Мадина Нургалиева поделилась результатами социологических исследований, проведенных в ноябре прошлого года.

“Доверие населения к партии и институтам власти растет. Этот тренд подтверждается на протяжении года. Так, 76,6% опрошенных доверяет «Nur Otan». Доверие растет за счет качественного исполнения электоральных обещаний. 59,9% знакомы с предвыборной программой партии, а еще 55% считают, что партия выполняет свои обязательства”, – отметила тогда Мадина Нургалиева.




Источник: mnews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • bekenova
 Имярек (Посетители) Сегодня, 11:36
Этот Байбек в бытность свою Акимом Алматы
Снёс барахолки,построил базары, а землю под ними по делил между "своими и ближними"

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 11:32
Сын одноклассника еще на что-то надеется...
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 10:53
Лицемерие зашкаливает, я лично согласен, пусть заберут свои деньги,свалят куда хотят, раз у них там" междусобойчик", и дадут жить молодому поколению.
 
 

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