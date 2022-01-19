«Это откровенная ложь, это неправда и вот так Вы обманывали все эти годы Елбасы и народ» - Санжар Бокаев

Известный казахстанский политолог Санжар Бокаев раскритиковал Байбека за результаты соц.опроса партии “Nur Otan”, передает Mnews.kz.
Очередное видеообращение на своей странице в Facebook казахстанский политолог поведал о работе партий.
“Буквально за неделю до всех этих событий, Nur Otan опубликовал результаты соц.опроса по Казахстану и доложился, что 77% казахстанцев поддерживают партию Nur Otan. Это откровенная ложь, это неправда и вот так Вы обманывали все эти годы Елбасы и народ”.
“Посмотрите что стало с филиалом партии Nur Otan в Алматы, ложь и обман которую наблюдали все эти годы вылилось в то, что мы видим”, - заявил политолог.
Напомним, в конце декабря прошлого года на заседании дискуссионного клуба «Nur Otan Trends» директор Института общественной политики «Nur Otan» Мадина Нургалиева поделилась результатами социологических исследований, проведенных в ноябре прошлого года.
“Доверие населения к партии и институтам власти растет. Этот тренд подтверждается на протяжении года. Так, 76,6% опрошенных доверяет «Nur Otan». Доверие растет за счет качественного исполнения электоральных обещаний. 59,9% знакомы с предвыборной программой партии, а еще 55% считают, что партия выполняет свои обязательства”, – отметила тогда Мадина Нургалиева.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz