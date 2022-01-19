«Это откровенная ложь, это неправда и вот так Вы обманывали все эти годы Елбасы и народ» - Санжар Бокаев

Известный казахстанский политолог Санжар Бокаев раскритиковал Байбека за результаты соц.опроса партии “Nur Otan”, передает Mnews.kz.Очередное видеообращение на своей странице в Facebook казахстанский политолог поведал о работе партий.“Буквально за неделю до всех этих событий, Nur Otan опубликовал результаты соц.опроса по Казахстану и доложился, что 77% казахстанцев поддерживают партию Nur Otan. Это откровенная ложь, это неправда и вот так Вы обманывали все эти годы Елбасы и народ”.“Посмотрите что стало с филиалом партии Nur Otan в Алматы, ложь и обман которую наблюдали все эти годы вылилось в то, что мы видим”, - заявил политолог.Напомним, в конце декабря прошлого года на заседании дискуссионного клуба «Nur Otan Trends» директор Института общественной политики «Nur Otan» Мадина Нургалиева поделилась результатами социологических исследований, проведенных в ноябре прошлого года.“Доверие населения к партии и институтам власти растет. Этот тренд подтверждается на протяжении года. Так, 76,6% опрошенных доверяет «Nur Otan». Доверие растет за счет качественного исполнения электоральных обещаний. 59,9% знакомы с предвыборной программой партии, а еще 55% считают, что партия выполняет свои обязательства”, – отметила тогда Мадина Нургалиева.