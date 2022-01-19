Публично признававший ошибки Назарбаев перестал это делать после «выхода на пенсию»

Алматы. 19 января. КазТАГ – Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, ранее публично признававший ошибки, перестал это делать после «выхода на пенсию».Назарбаев на видео, которое по качеству и возрасту экс-президента относится, скорее всего, к началу 2000 годов, рассуждает о том, совершал ли он роковые ошибки и отвечает себе, что нет. Делал ли ошибки, наверное, да. Данное видео рассылается по социальным сетям. По всей видимости, казахстанцам больше понравилось видео, где первый президент признает ошибки, хоть и не роковые.В то же время, сделанное 18 января 2022 года заявление Назарбаева о том, что он пенсионер и с 2019 года отдал бразды правления Касым-Жомарту Токаеву, выглядит с этической точки зрения не совсем правильно. Ведь до известных событий Назарбаев был главой совета безопасности страны и контролировал почти все силовые органы, а его родственники руководили ключевыми отраслями и ведомствами страны.