Отменить обязательный техосмотр в Казахстане предложил депутат

Депутат Мажилиса Айкын Конуров предлагает отменить в Казахстане обязательное прохождение техосмотра. По его словам, процедура его прохождения осталась формальной и коррумпированной, несмотря на передачу в конкурентную среду и создание сети частных станций, передает корреспондент Zakon.kz.



Этот вопрос мажилисмен Айкын Конуров поднял в своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны Алихана Смаилова.



По его данным, в Казахстане насчитывается порядка 2,7 млн (или более 70% от общего количества) транспортных средств, прохождение ежегодного технического осмотра для которых является обязательным.



Большинство их владельцев – это законопослушные граждане, которые вынуждены за заветный акт о прохождении техосмотра уплачивать положенные платежи в размере до 5 тыс. тенге. Валовая выручка этой сферы деятельности может составлять от 7 до 13 млрд тенге. Хотим отметить, что, несмотря на передачу проведения данной сферы в конкурентную среду и создание сети частных станций для прохождения технического осмотра, процедура его прохождения осталась формальной и коррумпированной.Депутат Мажилиса РК Айкын Конуров



Мажилисмен напомнил, что в 2019 году в Комитете транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития заявляли о беспощадной борьбе с мошенническими схемами среди частных операторов техосмотра: ручной ввод определенных данных, фотошоп – проведение техосмотра без предоставления транспорта, продажу фиктивных диагностических карт, проведение осмотра в местах, не соответствующих государственным стандартам и требованиям.



А в 2021 году, добавил Конуров, была пресечена деятельность организованной преступной группировки, созданной сотрудниками уже Комитета транспорта. Данная ОПГ без фактического техосмотра подделала более 260 тыс. диагностических карт. В денежном выражении это почти 1 млрд тенге.



По всей стране на подставных лиц было оформлено 28 фирм, которые существовали лишь «на бумаге». По зарегистрированным адресам центры техосмотра отсутствовали. Получается, что чиновники не побороли коррупцию в этой сфере, а возглавили ее. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что технический осмотр стал формальностью, приводит к ненужным затратам граждан, несет в себе системные коррупционные риски, не особо влияет на безопасность транспортного средства для самого владельца и других участников движения.



В этой связи он предложил отменить в Казахстане обязательное прохождение технического осмотра и административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств без технического осмотра для физических лиц, кроме автобусов, грузовых автомобилей и транспортных средств, используемых в коммерческих целях в качестве такси.