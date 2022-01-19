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Отменить обязательный техосмотр в Казахстане предложил депутат

Просмотров:303 Опубликовано: Сегодня, 12:08
Отменить обязательный техосмотр в Казахстане предложил депутат
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Айкын Конуров предлагает отменить в Казахстане обязательное прохождение техосмотра. По его словам, процедура его прохождения осталась формальной и коррумпированной, несмотря на передачу в конкурентную среду и создание сети частных станций, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот вопрос мажилисмен Айкын Конуров поднял в своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны Алихана Смаилова.

По его данным, в Казахстане насчитывается порядка 2,7 млн (или более 70% от общего количества) транспортных средств, прохождение ежегодного технического осмотра для которых является обязательным.

Большинство их владельцев – это законопослушные граждане, которые вынуждены за заветный акт о прохождении техосмотра уплачивать положенные платежи в размере до 5 тыс. тенге. Валовая выручка этой сферы деятельности может составлять от 7 до 13 млрд тенге. Хотим отметить, что, несмотря на передачу проведения данной сферы в конкурентную среду и создание сети частных станций для прохождения технического осмотра, процедура его прохождения осталась формальной и коррумпированной.Депутат Мажилиса РК Айкын Конуров

Мажилисмен напомнил, что в 2019 году в Комитете транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития заявляли о беспощадной борьбе с мошенническими схемами среди частных операторов техосмотра: ручной ввод определенных данных, фотошоп – проведение техосмотра без предоставления транспорта, продажу фиктивных диагностических карт, проведение осмотра в местах, не соответствующих государственным стандартам и требованиям.

А в 2021 году, добавил Конуров, была пресечена деятельность организованной преступной группировки, созданной сотрудниками уже Комитета транспорта. Данная ОПГ без фактического техосмотра подделала более 260 тыс. диагностических карт. В денежном выражении это почти 1 млрд тенге.

По всей стране на подставных лиц было оформлено 28 фирм, которые существовали лишь «на бумаге». По зарегистрированным адресам центры техосмотра отсутствовали. Получается, что чиновники не побороли коррупцию в этой сфере, а возглавили ее. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что технический осмотр стал формальностью, приводит к ненужным затратам граждан, несет в себе системные коррупционные риски, не особо влияет на безопасность транспортного средства для самого владельца и других участников движения.

В этой связи он предложил отменить в Казахстане обязательное прохождение технического осмотра и административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств без технического осмотра для физических лиц, кроме автобусов, грузовых автомобилей и транспортных средств, используемых в коммерческих целях в качестве такси.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 13:17
Давно пора убрать пережиток из СССР
 
 

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