"Жасыл даму" - что известно о новом операторе утильсбора

"Оператор РОП" лишили активов, созданных за счет средств утилизационного сбора. Теперь им занимается компания "Жасыл даму". Что известно о компании - в материале корреспондента Tengrinews.kz.



Отметим, акционерное общество "Жасыл даму" имеет свой сайт zhasyldamu.kz. Однако сейчас сайт недоступен неавторизованным в нем пользователям.



Согласно информации с сайта, компания принадлежит Комитету экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.



Основная миссия АО "Жасыл даму" - создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды. Цели компании:



- выработка системы управления и непосредственная работа по управлению и утилизации всех видов отходов;

- сокращение выбросов парниковых газов посредством становления и четкого функционирования системы регулирования и торговли квотами на выбросы парниковых газов в Казахстане.



Генеральным директором АО, по данным сайта компании и сервиса по проверке контрагента "Учет", является Азамат Алимбаев. Он же входит в состав совета директоров вместе с:



- вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжаном Примкуловым;

- главой управления по работе с негосударственными юрлицами с госучастием Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов Амангельды Тойбаевым;

- исполнительным директором ассоциации по управлению отходами KazWaste Верой Мустафиной;

- ведущим экспертом программы Европейского союза - Центральной Азии по изменению климата, охраны окружающей среды и водным ресурсам Булатом Есекиным.



Согласно данным pk.uchet.kz, компания была зарегистрирована 29 марта 2013 года как малое предприятие, но является участником госзакупок еще с 2002 года.



Наибольшие налоговые отчисления были в 2016 и 2021 годах - в эти годы компания выплатила по 59 миллионов тенге налогов. Наименьшая налоговая активность приходится на 2012 год, перед регистрацией в качестве АО - всего 30 756 тенге налогов за год.



В настоящее время у компании имеется задолженность по налогам, однако небольшая - всего 4 609 тенге. С начала года компания уже выплатила налогов на сумму 10,3 миллиона тенге.



О руководителе компании Алимбаеве Азамате Баймурзиновиче из открытых источников известно, что он родился в 1978 году. Окончил Костанайский госуниверситет имени Байтурсынова по специальности "правоведение" и Костанайский социально-технический университет по специальности "финансы".



Работал в акимате Костаная по юридическим вопросам, затем в акимате Южно-Казахстанской (ныне Туркестанская) области в качестве специалиста государственно-правового отдела. В 2009 году был помощником министра охраны окружающей среды, до 2012 года работал заместителем главы Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды. С июля 2017 года возглавлял департамент экологии по Костанайской области.



Напомним, казахстанцы давно выступают против утвержденного в стране утилизационного сбора и даже запустили петицию с требованием отменить утильсбор на автомобили. За пять лет функционирования механизма "Оператор РОП" общая сумма уплаты утильсбора составила более 579 миллиардов тенге.



Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса 11 января, указал, что утильсбор собирает частная компания.



"Поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором ТОО "Оператор РОП". Этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. Что касается самих сборов, следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял", - заявил Глава государства.



В правительстве заявили, что деятельность ТОО "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму".