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Президент Токаев сменил министра обороны

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:27
Президент Токаев сменил министра обороны
Руслан Жаксылыков. Фото:gov.kz
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Указом Президента Мурат Бектанов освобожден от должности министра обороны.

Новый министром стал Руслан Жаксылыков, занимавший ранее должность заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией.

Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в семье служащих в городе Каскелене Алматинской области.

В 1996 году окончил Военную академию имени Фрунзе по специальности "командно-штабная оперативно-тактическая войсковая разведка".

В 2004 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации. Специальность - военная безопасность государства.

В 2003 году избирался депутатом Шымкентского городского маслихата третьего созыва.

С 1987 по 2006 год проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 год - заместитель командующего Внутренними войсками МВД.

С 2007 по 2008 год - первый заместитель командующего Внутренними войсками - начальник главного штаба Внутренних войск МВД Казахстана.

С 4 сентября 2008 года - командующий Внутренними войсками МВД.

С 22 января 2013 года - главнокомандующий Внутренними войсками МВД.

С 24 апреля 2014 года - главнокомандующий Национальной гвардией.


Источник: Tengrinews.kz
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