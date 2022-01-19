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Десятки склеек в видеообращении Назарбаева объяснили «старческими затиханиями»

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:42
Десятки склеек в видеообращении Назарбаева объяснили «старческими затиханиями»
Нурсултан Назарбаев. Фото: Абзал Калиев / РИА Новости
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев из-за возраста не вытянул бы сплошной, ровный эфир, поэтому операторы были вынуждены чередовать ближний и дальний фокус, считает политический советник Сергей Маркелов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил замеченные пользователями сети десятки монтажных склеек в видеообращении экс-лидера страны.

Политтехнолог предположил, что Назарбаеву тяжело записать два предложения подряд даже с суфлером. «Его сбивчивую речь, старческие затихания потом превратили хоть в какое-то подобие членораздельной речи. Коллеги с казахстанского канала сделали неплохую работу, молодцы», — отметил Маркелов.

Политический советник предположил, что в черновом варианте Назарбаев много раз повторял текст, после чего получившиеся фразы попали в итоговый монтаж. «Он был как говорящая мумия. Я не удивлюсь, если часов пять писали, 10 минут посидел в кресле, привязали за ноги, чтоб не падал, и дальше», — предположил политтехнолог.

Народу нужно было показать какую-то картинку, чтобы доказать, что Назарбаев не бежал из страны, считает Маркелов. Маловероятно, что Назарбаева вновь выведут в эфир, подчеркнул он. По мнению политтехнолога, это возможно лишь в случае, если появится информация, что эта запись является фейковой, или элиты развернут жесткую войну за места во власти.

В последний раз Назарбаева видели на публике 28 декабря в Санкт-Петербурге, где он встречался с президентом России Владимиром Путиным. После того как в республике наступили беспорядки, казахское издание сообщило, что Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну. 8 января его пресс-секретарь Айдос Укибай заявил, что бывший президент находится в Нур-Султане и продолжает работу, однако видеообращение самого Назарбаева появилось в эфире лишь 18 января.


Источник: lenta.ru
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