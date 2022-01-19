«Живем в общем доме»: казахи поздравили православных с Крещением и окунулись в прорубь

В Сети появилось видео, на котором мужчины поздравляют православных с праздником Крещение Господне, передает Azattyq Rýhy.
«Уважаемый, дорогой, братский православный народ! Поздравляем вас с вашим священным праздником – Крещение. Много дискуссий якобы, почему казахи, почему люди другой веры также купаются в проруби. Хочу сказать одно – для нас это адреналин и также как вы поддерживаете наши праздники, так и мы должны уважать ваши. Живем в одном большом общем доме под названием Казахстан и, кроме как быть друзьями и братьями, для нас нет другого выбора», – говорит мужчина на видео.
Пользователи тепло отреагировали на поздравление:
«Вот так должно быть всегда, независимо от национальности», «Молодцы ребята. Правильно все сказал. В одной стране живем, значит все у нас общее, праздники в первую очередь», «Спасибо, ребята! Здоровья вам всем, мира и благополучия нашему родному Казахстану», «Классно сказано! Я тоже была категорична в этом вопросе. Сейчас пониманию ничего в этом нет страшного люди перенимают культуру друг друга находясь на одной территории», «Правильно сказал, мы все братья и сестры и живем одной семьей», «Купайтесь на здоровье! Все мы едины».
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