Назван сектор, мимо которого прошли акты мародерства

Аналитики назвали сектор, мимо которого прошли акты мародерства, а также сферы, которые пострадали больше всего.
В начале января текущего года в Казахстане прошли митинги, которые переросли в настоящую трагедию. Во время этих событий от рук мародеров пострадали сотни точек бизнеса. Так, по данным НПП "Атамекен", на 13 января 2022 года в 10 регионах страны выявлен 1731 пострадавший субъект бизнеса, из них в Алматы − 1591 субъект. Сумма ущерба оценивается более чем в 90 миллиардов тенге.
Среди пострадавших субъектов бизнеса можно отметить следующие: торговля − 1581; общепит − 48; финсектор − 71; логистика − 26; СМИ − пять.
Основной поток жалоб приходится на малый и средний бизнес. Это объекты торговли, откуда мародеры вынесли одежду и обувь, меховые изделия, продукты питания и алкоголь, детские коляски, кассовые аппараты, терминалы для оплаты, оставив предпринимателям битые окна и сломанные двери. Суммы убытков в подобных магазинах варьируются от 200 тысяч до нескольких миллионов тенге.
В числе наиболее пострадавших − ювелирные магазины и автомобильные салоны. Преступники угнали часть машин, оставшуюся технику разбили, поцарапали и привели в негодное для продажи состояние. Еще одна пострадавшая сфера − СТО, где нападавшие разбили автомобили, которые алматинцы оставили на ремонт. Объектами, где зафиксированы самые крупные убытки, остаются сетевые магазины.
При этом меньше всех пострадал от этих событий сектор строительства − там минимум потерь. Кроме того, после прекращения событий строительные объекты страны незамедлительно продолжили свою деятельность.
Исторически сложилось так, что после подобных ситуаций именно строительный сектор восстанавливается быстрее всех. Об этом свидетельствует и международный опыт. К примеру, после политического кризиса 2014-2015 годов в Украине в 2016 году стройсектор продемонстрировал наибольший рост (+15,2%), в то время как рост экономики страны составил всего 2,4%. Далее, в 2017 году, сектор строительства вырос на 25%, в 2018-м − на 8,4%.
Еще один пример − массовые протесты и беспорядки в Кыргызстане, произошедшие в апреле 2010 года. После этого, в 2011 году, сектор строительства продемонстрировал рост на 2,5%, в 2012-м − на 29,7%, в 2013-м − на 16,4%, в 2014-м − на 27,1%. Это наибольшие значения по сравнению с другими отраслями экономики.
В целом строительный сектор Казахстана устойчив к кризисным явлениям. Официальные данные показывают, что во времена экономических кризисов отрасль демонстрировала устойчивый рост. К примеру, во время падения азиатского рынка 1997-1998 годов строительная отрасль выросла на 8% в 1997 году и на 15% − в 1998-м, в то время как ВВП страны за аналогичный период показал рост всего на 1,7% в 1997 году и спад на 1,9% в 1998-м. Во время последующих кризисов наблюдалась аналогичная ситуация, подробно описанная в инфографике, представленной ниже.
Даже в 2020 году, когда вся деловая активность страны была на паузе в связи с введением ограничительных мер, строительство продемонстрировало колоссальный рост на 11,6%, в то время как сама экономика страны снизилась на 2,5%.
Кроме того, несмотря на случившееся, недвижимость остается наиболее привлекательной для инвестиций. Произошедшие события нисколько не сказались на снижении цен на дома − наоборот, наблюдается продолжающийся рост цен.
Так, в самом пострадавшем от мародеров городе страны − Алматы − стоимость 1 квадратного метра жилья выросла на 1,5% с конца прошлого года, то есть менее чем за месяц. По сравнению с концом июля 2021 года рост составил ощутимые 23,9%.
Аналогичная ситуация наблюдается и в остальных городах страны.
Таким образом, можно сказать, что строительство − одна из самых устойчивых к кризису отраслей. Международный опыт и исторические показатели дают понять, что отрасль не пострадает от январских событий и продолжит активно развиваться.
Оставьте свой комментарий первым.