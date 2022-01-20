Назван сектор, мимо которого прошли акты мародерства

Аналитики назвали сектор, мимо которого прошли акты мародерства, а также сферы, которые пострадали больше всего.В начале января текущего года в Казахстане прошли митинги, которые переросли в настоящую трагедию. Во время этих событий от рук мародеров пострадали сотни точек бизнеса. Так, по данным НПП "Атамекен", на 13 января 2022 года в 10 регионах страны выявлен 1731 пострадавший субъект бизнеса, из них в Алматы − 1591 субъект. Сумма ущерба оценивается более чем в 90 миллиардов тенге.Среди пострадавших субъектов бизнеса можно отметить следующие: торговля − 1581; общепит − 48; финсектор − 71; логистика − 26; СМИ − пять.Основной поток жалоб приходится на малый и средний бизнес. Это объекты торговли, откуда мародеры вынесли одежду и обувь, меховые изделия, продукты питания и алкоголь, детские коляски, кассовые аппараты, терминалы для оплаты, оставив предпринимателям битые окна и сломанные двери. Суммы убытков в подобных магазинах варьируются от 200 тысяч до нескольких миллионов тенге.В числе наиболее пострадавших − ювелирные магазины и автомобильные салоны. Преступники угнали часть машин, оставшуюся технику разбили, поцарапали и привели в негодное для продажи состояние. Еще одна пострадавшая сфера − СТО, где нападавшие разбили автомобили, которые алматинцы оставили на ремонт. Объектами, где зафиксированы самые крупные убытки, остаются сетевые магазины.При этом меньше всех пострадал от этих событий сектор строительства − там минимум потерь. Кроме того, после прекращения событий строительные объекты страны незамедлительно продолжили свою деятельность.Исторически сложилось так, что после подобных ситуаций именно строительный сектор восстанавливается быстрее всех. Об этом свидетельствует и международный опыт. К примеру, после политического кризиса 2014-2015 годов в Украине в 2016 году стройсектор продемонстрировал наибольший рост (+15,2%), в то время как рост экономики страны составил всего 2,4%. Далее, в 2017 году, сектор строительства вырос на 25%, в 2018-м − на 8,4%.Еще один пример − массовые протесты и беспорядки в Кыргызстане, произошедшие в апреле 2010 года. После этого, в 2011 году, сектор строительства продемонстрировал рост на 2,5%, в 2012-м − на 29,7%, в 2013-м − на 16,4%, в 2014-м − на 27,1%. Это наибольшие значения по сравнению с другими отраслями экономики.В целом строительный сектор Казахстана устойчив к кризисным явлениям. Официальные данные показывают, что во времена экономических кризисов отрасль демонстрировала устойчивый рост. К примеру, во время падения азиатского рынка 1997-1998 годов строительная отрасль выросла на 8% в 1997 году и на 15% − в 1998-м, в то время как ВВП страны за аналогичный период показал рост всего на 1,7% в 1997 году и спад на 1,9% в 1998-м. Во время последующих кризисов наблюдалась аналогичная ситуация, подробно описанная в инфографике, представленной ниже.Даже в 2020 году, когда вся деловая активность страны была на паузе в связи с введением ограничительных мер, строительство продемонстрировало колоссальный рост на 11,6%, в то время как сама экономика страны снизилась на 2,5%.Кроме того, несмотря на случившееся, недвижимость остается наиболее привлекательной для инвестиций. Произошедшие события нисколько не сказались на снижении цен на дома − наоборот, наблюдается продолжающийся рост цен.Так, в самом пострадавшем от мародеров городе страны − Алматы − стоимость 1 квадратного метра жилья выросла на 1,5% с конца прошлого года, то есть менее чем за месяц. По сравнению с концом июля 2021 года рост составил ощутимые 23,9%.Аналогичная ситуация наблюдается и в остальных городах страны.Таким образом, можно сказать, что строительство − одна из самых устойчивых к кризису отраслей. Международный опыт и исторические показатели дают понять, что отрасль не пострадает от январских событий и продолжит активно развиваться.