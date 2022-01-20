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Сегодня Казахстан играет на ЕВРО-2022

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 13:20
Сегодня Казахстан играет на ЕВРО-2022
Сборная Казахстана
Сегодня, 20 января, сборная Казахстана сыграет с командой Словении в своем стартовом матче на чемпионате Европы-2022 по футзалу в Нидерландах.

Матч Казахстан — Словения пройдет в Гронингене, и начнется в 21:30 по времени Актау. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Также в группе "В" сборная Казахстана сыграет с Финляндией (в ночь с 24 на 25 января) и Италией (28 января). В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места.

На предыдущем чемпионате Европы, который прошел в Словении, Казахстан занял четвертое место. Что же касается лучшего результата сборной Казахстана за всю историю выступлений на континентальном первенстве, то таковым является «бронза» на Евро-2016 в Сербии.


Источник: sports.kz
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