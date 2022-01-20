Пострадавшим при беспорядках казахстанцам дадут отсрочку по кредитам

Пострадавшие при массовых беспорядках физические и юридические лица могут рассчитывать на отсрочку по всем видам займов. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.



Как отметил директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев, в результате введения ЧП многие предприниматели и простые граждане были вынуждены прекратить коммерческую деятельность и работу, в связи с чем у них снизились доходы. При этом субъектам предпринимательства был нанесен значительный материальный ущерб, и теперь им требуется время для ремонта испорченного имущества и нормального режима бизнеса.



"В этой связи агентством по поручению Президента незамедлительно была проведена работа с банками, МФО и принят единый для всех кредиторов порядок предоставления отсрочек по всем видам займов и микрокредитов. Отсрочка предоставляется всем пострадавшим юридическим и физическим лицам на три месяца, начиная со дня введения режима ЧП. В период отсрочки по займам и микрокредитам всеми банками и МФО не будут начисляться суммы неустоек, штраф и пени", - сообщил Терентьев на брифинге СЦК.



По его словам, допущенные просрочки погашения кредитов и полученная отсрочка не будут являться основанием для ухудшения кредитной истории заемщика, предоставлении о нем негативной информации в Кредитное бюро.



"Для получения отсрочки заемщику необходимо написать заявление в произвольной форме любым доступным способом связи либо путем личного посещения отделения кредитора", - добавил представитель агентства.