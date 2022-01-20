Пострадавшим при беспорядках казахстанцам дадут отсрочку по кредитам

Пострадавшие при массовых беспорядках физические и юридические лица могут рассчитывать на отсрочку по всем видам займов. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
Как отметил директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев, в результате введения ЧП многие предприниматели и простые граждане были вынуждены прекратить коммерческую деятельность и работу, в связи с чем у них снизились доходы. При этом субъектам предпринимательства был нанесен значительный материальный ущерб, и теперь им требуется время для ремонта испорченного имущества и нормального режима бизнеса.
"В этой связи агентством по поручению Президента незамедлительно была проведена работа с банками, МФО и принят единый для всех кредиторов порядок предоставления отсрочек по всем видам займов и микрокредитов. Отсрочка предоставляется всем пострадавшим юридическим и физическим лицам на три месяца, начиная со дня введения режима ЧП. В период отсрочки по займам и микрокредитам всеми банками и МФО не будут начисляться суммы неустоек, штраф и пени", - сообщил Терентьев на брифинге СЦК.
По его словам, допущенные просрочки погашения кредитов и полученная отсрочка не будут являться основанием для ухудшения кредитной истории заемщика, предоставлении о нем негативной информации в Кредитное бюро.
"Для получения отсрочки заемщику необходимо написать заявление в произвольной форме любым доступным способом связи либо путем личного посещения отделения кредитора", - добавил представитель агентства.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.