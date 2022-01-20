Что делать при первых признаках "омикрона"

Главный внештатный оториноларинголог Мосгорздрава Андрей Крюков порекомендовал лечить COVID-19, вызванный омикрон-штаммом, как и обычные простуды.



"Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день", - сказал медик.



Он подчеркнул, что антибиотики без назначения врача принимать нельзя, а также посоветовал регулярно проветривать помещение как во время болезни, так и для профилактики.



Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По последним данным, новый штамм выявили уже в 110 странах. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.



Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что после распространения омикрон-штамма коронавируса могут появиться новые вариации COVID-19.