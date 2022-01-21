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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев заявил о переориентации программы "Болашак"

Просмотров:21 Опубликовано: Сегодня, 13:29
Токаев заявил о переориентации программы "Болашак"
Образовательная программа "Болашак" изменит курс
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что образовательная программа "Болашак" изменит курс работы.

Глава государства заявил, что в стране в целом нужно переформатировать систему образования.

"Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы. Программу "Болашак" мы переориентируем. Мы будем направлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию, а может быть, и в первую очередь в Россию, в известные технические вузы", - сказал Токаев на встрече с представителями бизнеса в Нур-Султане.

Президент напомнил, что поставил вопрос об открытии филиалов ведущих университетов мира именно по техническим специальностям.

"Казахи, молодые казахи, должны быть технарями, это мое глубокое убеждение", - добавил он.

Глава государства также подчеркнул, что положительные изменения в стране во многом зависят от бизнеса.

"Вложения в производство, создание качественных рабочих мест, в науку и образование обязательно окупятся. И вы должны этим заниматься. Например, вместо того чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, почему бы крупному бизнесу не взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснащать их лаборатории и мастерские? Я знаю, что отдельные корпорации работают в данном направлении, но следует поставить это дело на поток", - отметил Касым-Жомарт Токаев.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • 12-й регион
 Август (Посетители) Сегодня, 13:32
"Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы. Программу "Болашак" мы переориентируем. Мы будем направлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию, а может быть, и в первую очередь в Россию, в известные технические вузы"


Абсолютно правильно! Плохо, что понимание приходит только сейчас, но лучше поздно, чем никогда.
 
 

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