Токаев высказался о ситуации с обеспечением газа в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителями крупных бизнес-сообществ отметил, что приоритетом следует сделать поставку газа на внутренний рынок.



"Сохраняется проблема доступа к ключевым факторам производства: земле, инфраструктуре, электроэнергии. Здесь фактор личных связей играет определяющую роль. Вы это хорошо знаете. Отдельно стоит вопрос так называемого последнего километра. Речь идет о железнодорожных тупиках, разъездах, эстакадах. Много раз брались за решение данного вопроса, но всякий раз ведомственные и частные интересы брали верх. Правительство и Агентство по защите и развитию конкуренции должны поставить окончательную точку в данном вопросе. Доступ должен быть оперативным, полноценным и прозрачным" - отметил Президент Касым-Жомарт Токаев.



По его словам, правительству также предстоит навести порядок в таких сферах, как обеспечение нефтепродуктами, рынок телекоммуникаций, фармацевтика и в ряде других.



"Особую значимость для стимулирования новых производств играет снабжение природным газом. В рамках реформирования «Самрук-Казына» и его газовых подразделений приоритетом следует сделать поставку газа на внутренний рынок. Уже не просто предприниматели, а акимы регионов обращаются к правительству, и даже ко мне, с просьбами для выделения газа для реализации индустриальных проектов. А газа нет. Ситуация, когда мы просто гоним газ на экспорт вместо того, чтобы использовать его для запуска отечественных производств, больше неприемлема" - заявил Президент Казахстана.