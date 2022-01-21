Как будут проверять бизнес после 1 февраля 2022 года

В Казахстане для поддержки предпринимательства в рамках мер по стабилизации социально-экономической ситуации в стране, а также в связи с введением режима чрезвычайного положения приостановлены контрольные меры и проверки.



Как рассказал и.о. директора департамента аудита Комитета Государственных Доходов МФ РК Айдос Мухаметжанов, приостановлены до 1 февраля 2022 года начатые ранее, а также плановые налоговые и таможенные проверки, а также проверки других документов или сведений, начатые после выпуска товаров.



- Исключение составляют проверки, которые назначаются по уголовно преследуемым вопросам, в рамках возбужденных уголовных дел и инициированные по заявлению самого налогоплательщика. Это в основном ликвидационные проверки или возврат НДС. - И.о. директора департамента КГД Айдос Мухаметжанов



Как пояснил глава департамента, проверки отложены по поручению главы государства в связи со сложившейся ситуацией, для поддержки бизнеса.



Кроме того, до 1 февраля 2022 года органами государственных доходов приостановлено проведение камерального контроля, а также формирование уведомлений по камеральному контролю и уведомлений об устранений нарушений налогового законодательства.



С 1 февраля проверки возобновят, но с учетом положения бизнеса.



- Мы предполагаем, что с 1 февраля будут возобновлены необходимые проверки, если же бизнес сильно пострадал и требуется восстановление каких-то документов, вопросы какие-то нужно решить, то в отношении них проведение проверок будет приостановлено на более длительный срок. Будем подходить индивидуально к бизнесу и смотреть по ситуации. - И.о. директора департамента КГД Айдос Мухаметжанов.