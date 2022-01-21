«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 22 Января
-1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.1 KZT
  • €1 = 493.27 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как будут проверять бизнес после 1 февраля 2022 года

Просмотров:982 Опубликовано: Вчера, 16:02
Как будут проверять бизнес после 1 февраля 2022 года
Как будут проверять бизнес в Казахстане
В Казахстане для поддержки предпринимательства в рамках мер по стабилизации социально-экономической ситуации в стране, а также в связи с введением режима чрезвычайного положения приостановлены контрольные меры и проверки.

Как рассказал и.о. директора департамента аудита Комитета Государственных Доходов МФ РК Айдос Мухаметжанов, приостановлены до 1 февраля 2022 года начатые ранее, а также плановые налоговые и таможенные проверки, а также проверки других документов или сведений, начатые после выпуска товаров.

- Исключение составляют проверки, которые назначаются по уголовно преследуемым вопросам, в рамках возбужденных уголовных дел и инициированные по заявлению самого налогоплательщика. Это в основном ликвидационные проверки или возврат НДС. - И.о. директора департамента КГД Айдос Мухаметжанов

Как пояснил глава департамента, проверки отложены по поручению главы государства в связи со сложившейся ситуацией, для поддержки бизнеса.

Кроме того, до 1 февраля 2022 года органами государственных доходов приостановлено проведение камерального контроля, а также формирование уведомлений по камеральному контролю и уведомлений об устранений нарушений налогового законодательства.

С 1 февраля проверки возобновят, но с учетом положения бизнеса.

- Мы предполагаем, что с 1 февраля будут возобновлены необходимые проверки, если же бизнес сильно пострадал и требуется восстановление каких-то документов, вопросы какие-то нужно решить, то в отношении них проведение проверок будет приостановлено на более длительный срок. Будем подходить индивидуально к бизнесу и смотреть по ситуации. - И.о. директора департамента КГД Айдос Мухаметжанов.


Источник: kstnews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Август (Посетители) Сегодня, 02:55
Цитата: Pinochet
вы случайно не хотите проверить тех "бизнесменов" которые работают ВООБЩЕ без никаких документов, барыжа контрафактом и контрабандой


Вы имеете ввиду проверить всех? На это нужно время.

Курс в принципе на это и ориентирован - рано или поздно это будет выполнено.

Каждый предприниматель должен быть полностью подотчётным. В любой момент по запросу должна быть проведена полная проверка деятельности любого субъекта бизнеса. Другого пути нет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Вчера, 20:39
Дизель,
Разве это бизнесмены?
Этим я бы даже ссуды беспроцентные от государства выдавал, чтобы улучшали сервис и условия
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сухов.
 Дизель (Посетители) Вчера, 19:14
Цитата: Pinochet
вы случайно не хотите проверить тех "бизнесменов" которые работают ВООБЩЕ без никаких документов,

Верно!, особенно тех костоправов и других "механников" по гаражам, которые имеют бабло с шабашек, не платя ни каких налогов...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • diger
  • Дизель
 Pinochet (Посетители) Вчера, 16:13
уважаемый
И.о. директора департамента КГД Айдос Мухаметжанов

вы случайно не хотите проверить тех "бизнесменов" которые работают ВООБЩЕ без никаких документов, барыжа контрафактом и контрабандой внагляк под вашим носом и которые клали на все законы РК?
сколько можно кошмарить законопослушных и "не замечать" 95% барыг?

вас бы по хорошему с вашей верхушкой тоже снести всех надо бы, да на нары.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика