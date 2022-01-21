Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление.Ниже приводятся несколько пунктов, в которые были внесены изменения:
- разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3-х суток, или документа, подтверждающего получение ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, или документа о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 3-х месяцев;
- разрешается посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями, участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3-х суток, или документа о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, или документа о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 3-х месяцев;
- плановая госпитализация пациентов, в том числе беременных, родильниц и детей в стационар (в том числе дневной стационар) осуществляется с наличием результатов тестирования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи которых прошло не более 5 суток, или документа, подтверждающего получение ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и лиц, переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);
- размещение в карантинных стационарах граждан Республики Казахстан, прибывших в Республику Казахстан через пункты пропуска через государственную границу Республики Казахстан на автопереходах без справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР.
Полная версия документа доступна по ссылке
Оставьте свой комментарий первым.