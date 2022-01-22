Чиновник заказал убийство журналиста за 5 млн тенге

НУР-СУЛТАН, 21 янв — Sputnik. Подробности резонансного дела о покушении на убийство журналиста раскрыли в департаменте полиции Туркестанской области.
Ранее в соцсетях сообщалось, что 3 января 2022 года было совершено нападение на дом известного журналиста в Сарыагашском районе Туркестанской области, во время происшествия был ранен его сын.
В тот же день полицейские данный факт зарегистрировали в районном отделе полиции и начали досудебное расследование по статьям 24-99 Уголовного кодекса "Покушение на убийство".
По данным начальника регионального департамента полиции Кайрата Дальбекова, неизвестные, подъехав к дому журналиста на автомашине, произвели выстрелы в окно и скрылись.
"Мы выдвинули ряд версий, среди которых прозвучала и такая - преступление возможно совершено в связи с профессиональной деятельностью журналиста. Впоследствии именно эта версия нашла свое подтверждение", - сообщил Дальбеков.
Оперативники вышли на двоих жителей Шымкента.
"Именно они произвели выстрелы и скрылись с места происшествия. Их задержание произвели по месту проживания. Затем вышли на посредников и заказчиков преступления. На сегодня нами задержаны в общей сложности 5 подозреваемых лиц, причастных к данному преступлению. В качестве вещественных доказательств у них изъяты 2 автомашины марки ВАЗ. Исполнители их купили на вырученные деньги, то есть на деньги, добытые преступным путем. Изъяты также патроны 16-го калибра", - пояснил начальник департамента.
Со слов Дальбекова, заказчиком убийства стал один из жителей Сарыагашского района, который является чиновником - должность и имя не разглашаются.
"Его жизнь он оценил в 5 000 000 тенге. Затем он вышел на своего бывшего подчиненного, а тот в свою очередь на посредника, который затем нашел двух исполнителей. Последние, исполнив заказ, с целью скрыться от уголовного преследования, выехав из Сарыагашского района через Шардару и Арысь, добрались до Шымкента. Тем самым они пытались замести следы", - уточнил главный полицейский области.
Сейчас над расследованием работает следственная группа. В рамках данного уголовного дела проводятся необходимые процессуальные действия. В ходе досудебного расследования будут установлены мотив и все обстоятельства преступления.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Судом санкционирован их арест.
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