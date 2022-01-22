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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Футболисты погибли, возвращаясь домой после подписания контракта

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 11:06
Футболисты погибли, возвращаясь домой после подписания контракта
© instagram/fc_alay_osh_news
В кыргызском городе Ош в дорожно-транспортном происшествии погибли футболисты Жахонгир Махмудов и Асадбек Алимов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Turmush.

ДТП произошло вечером 20 января на участке дороги Ош - Баткен. Спортсмены находились в автомобиле Mercedes-Benz, который столкнулся на трассе с легким грузовиком Hyundai Porter.

В Mercedes-Benz в момент столкновения находились пять человек. Двое из них - Жахонгир Махмудов 1999 года рождения и Асадбек Алимов 2001 года рождения - погибли, еще один футболист 1998 года рождения и четвертый пассажир получили травмы.

Отмечается, что ранее Махмудов и Алимов играли за футбольный клуб "Алай", выступающий в высшем футбольном дивизионе страны. Накануне трагедии футболистов пригласил на просмотр футбольный клуб "Нур-Баткен", и с 10 по 20 января они находились в Баткене.

По итогам просмотра 20 января с футболистами был подписан контракт. После этого Махмудов и Алимов отправились домой, чтобы отдохнуть до 23 января, а после принять участие в международном турнире в Узбекистане.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 11:11

Футболисты погибли, возвращаясь домой после подписания контракта/

Повторяется!, как и с футбольной командой "пахтакор" погибли авио катастрофе все...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 

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