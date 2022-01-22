Футболисты погибли, возвращаясь домой после подписания контракта/

В кыргызском городе Ош в дорожно-транспортном происшествии погибли футболисты Жахонгир Махмудов и Асадбек Алимов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Turmush.



ДТП произошло вечером 20 января на участке дороги Ош - Баткен. Спортсмены находились в автомобиле Mercedes-Benz, который столкнулся на трассе с легким грузовиком Hyundai Porter.



В Mercedes-Benz в момент столкновения находились пять человек. Двое из них - Жахонгир Махмудов 1999 года рождения и Асадбек Алимов 2001 года рождения - погибли, еще один футболист 1998 года рождения и четвертый пассажир получили травмы.



Отмечается, что ранее Махмудов и Алимов играли за футбольный клуб "Алай", выступающий в высшем футбольном дивизионе страны. Накануне трагедии футболистов пригласил на просмотр футбольный клуб "Нур-Баткен", и с 10 по 20 января они находились в Баткене.



По итогам просмотра 20 января с футболистами был подписан контракт. После этого Махмудов и Алимов отправились домой, чтобы отдохнуть до 23 января, а после принять участие в международном турнире в Узбекистане.