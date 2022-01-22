Как будет обеспечиваться прозрачность фонда "Народу Казахстана", рассказал Жамишев

НУР-СУЛТАН, 22 янв - Sputnik. Созданный по поручению президента фонд "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана") будет прозрачным в своей деятельности, заявил руководитель фонда Болат Жамишев.



Он отметил, что казахстанским бизнесменам небезразлично, как будут тратиться перечисляемые ими деньги.



"Только ответственная, эффективная работа фонда позволит ожидать регулярности поступления средств. (…) Мы планируем регулярно публиковать все суммы, которые поступают в фонд, в том числе в разрезе крупных плательщиков, мы это уже делаем", - сказал Жамишев на пресс-конференции в субботу.



Кроме того, фонд не будет напрямую взаимодействовать с получателями помощи, так как для этого потребовался бы большой штат и филиальная сеть.



Вместо этого предлагается следующее. В Казахстане действует большое число общественных организаций, занимающихся теми же вопросами, что и фонд. Фонд станет их партнером и будет работать через них. При этом деньги фонда не будут использоваться на содержание аппарата этих организаций.



"Деньги пойдут напрямую получателям помощи, не будут поступать на счета каких-либо других благотворительных организаций, посредников. Уже сегодня 140 общественных организаций принимают заявки от населения только через единый электронный портал. Этот портал и станет каналом между населением и благотворительными организациями. Мы, конечно, будем стараться сотрудничать с теми, кто уже имеет налаженную систему", - добавил глава.



Никаких зарплат не будут выплачивать и членам попечительского совета, они будут работать на общественных началах.



Жамишев отметил, что денег фонда не хватит на решение всех проблем в обществе, да такая задача и не стоит.



"Я еще раз хочу сказать, обращаясь к гражданам нашей страны. За счет фонда невозможно обеспечить всех нуждающихся жильем, решить проблемы бедности в нашей стране. Но наиболее чувствительные моменты, которые затрагивают большие группы населения и при этом могут быть решены за счет благотворительности… мы будем нацелены на решение таких вопросов", - сказал Жамишев.