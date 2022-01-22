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В Казахстане подсчитали ущерб от беспорядков

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:13
В Казахстане подсчитали ущерб от беспорядков
Фото: Pavel Mikheyev / Reuters
В Казахстане подсчитали общий ущерб от прошедших беспорядков. С учетом затрат на ремонт пострадавших зданий и порчи имущества он оценивается в 136,8 миллиарда тенге (313,6 миллиона долларов), сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны, передает «Интерфакс».

По информации ведомства, из этой суммы 54,6 миллиарда тенге (125,1 миллиона долларов) составляет ущерб госорганам, а 82,2 миллиарда тенге (188,4 миллиона долларов) приходится на урон 1923 объектам бизнеса. Ремонт зданий оценили в 28,8 миллиарда тенге (66 миллионов долларов), подчеркивается, что в эту сумму не входит восстановление резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев в Алма-Ате. Ремонтом здания займется управление делами президента.

В пресс-релизе отмечается, что министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев сообщил о подготовке бюджетной заявки на финансирование восстановительных работ и компенсации ущерба из средств чрезвычайного резерва правительства.

В ходе январских беспорядков в Казахстане пострадал 351 объект недвижимости, из них 45 зданий госорганов и 306 коммерческих объектов. Ущерб зафиксирован в восьми регионах страны: в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в Алма-Ате и Шымкенте.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких городах были подожжены здания, где расположены органы власти. В Алма-Ате были были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения.

На подавление беспорядков бросили армию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд. 10 января на онлайн-саммите организации глава республики назвал произошедшее попыткой госпереворота, инспирированного извне. Позже Токаев объявил о стабилизации обстановки в стране и постепенном выводе иностранных войск.


Источник: lenta.ru
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