Оперативно реагировать на запросы казахстанцев поручил Токаев

Оперативно реагировать на запросы казахстанцев поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководством Администрации Президента, Совета безопасности, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Министерств обороны и внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.



Президент подчеркнул, что силовые структуры и уполномоченные органы в сфере информации должны координировать усилия и оперативно реагировать на запросы общества. Касаясь вопроса о гибели граждан, Глава государства поручил Генеральной прокуратуре и МВД по каждому случаю провести тщательное расследование.



"Нельзя допустить, чтобы общество формировало свое мнение о произошедших событиях на основании домыслов и инсинуаций. Граждане должны видеть, что власти обеспечивают прозрачность и законность", – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Руководству Администрации Президента поручено взять данный вопрос на контроль.



Ранее сообщалось, что по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1 822 уголовных дела.