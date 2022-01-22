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Паразитов ликвидировать, или Еще один источник экономии бюджета страны

Просмотров:573 Опубликовано: Сегодня, 19:07
Паразитов ликвидировать, или Еще один источник экономии бюджета страны
Фото: ИА «NewTimes.kz»
В огромном количестве расплодились в Казахстане всевозможные компании, «компашки» и прочие конторы с государственным участием. Считается, что они приносят пользу стране. Но так ли это на самом деле, пишет автор ИА «NewTimes.kz» Рустем Жансеитов.

Бесконтрольное размножение компаний

Любая организация, в которой так или иначе участвует государство, считается квазигосударственной. Степень и вид участия, конечно, тоже бывают разные. Есть огромные национальные компании и есть различные РГП. У каждой организации — свои задачи и цели. Беда в том, что часто задачи размыты, а цели скудны. И этим могут запросто злоупотреблять. А еще у каждой такой структуры есть своя сеть подорганизаций, дочерних компаний и разных аффилированных организаций. И довольно часто эти структуры бесконтрольно множатся и расширяются. Кому-то из них просто предоставлены права на какие-либо действия, а где-то государственному бюджету приходится вкладываться. Вот на последних и стоит заострить внимание.

Менеджмент — никакой!

Государство давно уже зарекомендовало себя как перманентно неэффективный менеджер. Мало какие предприятия с государственным участием работают постоянно прибыльно. Мало того, естьорганизации,работающие не столько для пополнения бюджета, сколько на карман контролирующих их олигархов и прочих полукриминальных группировок. Именно в таких структурах все выворачивается таким образом, чтобы утаивать прибыли или списывать неподконтрольные затраты. Многие из них превратились в синекуру для содержания армии бездельников в виде жен, любовниц, дочек, сыночков, братов-сватов и прочих родственников сильных мира сего. Для таких дармоедов правдами-неправдами часто создаются всевозможные дочерние и прочие организации, пожирающие государственные деньги, и толку от них — ноль.

Главный принцип

За время существования различных национальных компаний в них пытались проводить всевозможные программы по оценке эффективности работы и прочее. Увы, все это было просто показухой и формальным исполнением спущенных сверху указаний. На самом деле все так и оставалось: бездельники не работали, но получали огромные доходы, и основная работа держалась на малочисленных грамотных специалистах, которые тащили на себе основной груз. Одним из главных принципов трансформации национальных компаний в настоящее время должна стать зачистка от ненужных непотических дармоедов. Единственным мерилом оценки эффективности квазигосударственного сектора должна быть максимальная эффективность в виде зарабатывания для государственного бюджета. Причем эта прибыльность должна расти невзирая ни на какие рыночные перипетии. Именно так работают высококлассные топ-менеджеры, которые достойны высоких зарплат. А пока у нас наоборот: нацкомпания в убытках, но зарплаты и премии управляющиеполучают регулярно. Это абсурд.

Численность и эффективность

В больших квазигосударственных структурах всегда большой штат. Как бы их якобы не трансформировали в последние годы,количество работников и затраты практически не меняются. Вместо реального сокращения штата они придумывают всевозможные хитроумные схемы, такие как аутсорсинг, аренда транспорта и прочее. Но затраты мало меняются, так что бюджет продолжает нести потери. Также не стоит забывать, что основные национальные компании жестко контролировались зятьями, родственничками и прочей приближенной челядью. Для таких интересы страны — это пустой звук, главная цель для них — направление денежных потоков в карман своему покровителю. Уверен, что в ближайшее время начнутся различные скандалы и процессы выведения этих шаек на чистую воду, и, надеюсь, компании очистятся от этих стяжателей. Ввиду таких примеровсмело можно утверждать, что как минимум половина из компаний квазигосударственного сектора, созданных в угоду олигархам в целях разворовывания бюджета, не нужна. И особенно не нужны такие структуры, которые являются паразитическими прокладками, бесполезными передаточными звеньями, начиная от фонда «Самрук-Казына» до мелких посредников продажи электроэнергии. Ликвидация паразитов способна сбалансировать государственный бюджет на многие годы вперед и решить множество социальных проблем в стране.

Резюме

Таким образом, большинство организаций с государственным участием нуждается в ликвидации или серьезной трансформации. Государство должно постоянно и скрупулезно сокращать свое участие в экономике страны. Все организации, постоянно требующие финансирования и не приносящиедоход бюджету, должны быть ликвидированы. Экономика Казахстана должна стать истинно рыночной, а не планово-совковой или олигархо-ориентированной. Если этим пренебрегать и дальше, это приведет к хроническому отставанию страны в мире во всех сферах, и мы будем обречены прозябать в виде сырьевого придатка на задворках цивилизации в тени сильных соседей.


Источник: newtimes.kz
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