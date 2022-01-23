В Казахстане продолжается спад заболевших COVID-19 за сутки

В стране зарегистрировали на 1157 заболевших меньше, чем днем ранее. Число заражений в Нур-Султане снизилось до 3,4 тысяч, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.



За прошедшие сутки зарегистрировано 14 012 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 3 460,



в Алматы – 2 516,



в Шымкенте – 315,



в Акмолинской области –1 006,



в Актюбинской области – 414,



в Алматинской области – 483,



в Атырауской области – 463,



в ВКО – 593,



в Жамбылской области – 214,



в ЗКО – 558,



в Карагандинской области – 2 036,



в Костанайской области – 244,



в Кызылординской области – 183,



в Мангистауской области – 189,



в Павлодарской области – 1 014,



в СКО – 189,



в Туркестанской области – 135.



Всего в стране подтверждено 1 146 341 случая.

3 657 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 1 465,



в Алматы – 833,



в Шымкенте – 33,



в Акмолинской области – 25,



в Актюбинской области – 0,



в Алматинской области – 350,



в Атырауской области – 95,



в ВКО – 172,



в Жамбылской области – 42,



в ЗКО – 38,



в Карагандинской области – 341,



в Костанайской области – 17,



в Кызылординской области – 44,



в Мангистауской области – 32,



в Павлодарской области – 57,



в СКО – 85,



в Туркестанской области – 28.



Всего в стране выздоровело 988 408 человека от COVID-19.