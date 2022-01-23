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Подозреваемый в ограблении вдовы Градского скрылся в Казахстане - СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:51
Подозреваемый в ограблении вдовы Градского скрылся в Казахстане - СМИ
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
НУР-СУЛТАН, 23 янв - Sputnik. Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы известного российского певца Александра Градского актрисы Марины Коташенко, сообщают "Известия". По информации издания, это 25-летний гражданин Таджикистана.

"Известия" утверждают, что нападавших было трое.

"Один из них успел скрыться в Казахстане, личность второго пока не установлена. О задержанном же известно, что он работал на рынке", - сообщает издание.

Предположительно, после того как девушка довезла злоумышленников до села Апрелевка, нападавшие вернули ей 5 млн рублей.

Об ограблении Коташенко стало известно 16 января.

Нападавшие сымитировали ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи. Когда вдова вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин и заставили вернуться домой. Там злоумышленники забрали у женщины 100 млн рублей.

После этого они вместе с вдовой Градского уехали. При этом злоумышленники потребовали довезти их до Апрелевки, а после пересели в белый Mercedes и направились в сторону Москвы.

В МВД России сообщили, что дело расследуется по статье "Разбой".

Некоторые родственники Градского усомнились в том, что преступление действительно имело место и заподозрили Марину Коташенко в инсценировке ограбления.


Источник: sputniknews.kz
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