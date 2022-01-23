Чиновники не договорились или Pfizer взвинтил цену: почему Минздрав «переобулся» с платной вакциной?

Еще осенью прошлого года тогда министр здравоохранения Алексей Цой изливался в обещаниях завезти-таки в страну Pfizer для платной вакцинации. Но как у нас заведено, чиновник навешал на уши народа очередную лапшу – никакой платной прививки, тушите свет и расходитесь. Особых объяснений при этом не последовало. По традиции, Минздрав кивнул в сторону производителя, мол, все претензии к нему. Почему ситуация – это история с печальным концом и почему она приняла такой оборот? Что чиновники скрывают от нас и в чем могут быть истинные причины отмены платной вакцинации, разбирался корреспондент Azattyq Rýhy
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Еще в ноябре Алексей Цой чуть ли не с пеной у рта обещал к 2022 году привезти, наконец, Pfizer, чтобы казахстанцы могли вакцинироваться им, пусть и за свой счет. Однако вместо договора с производителем препарата в конце декабря прошлого года он подписал заявление об увольнении и был таков. Похоже, руководствовался тем же принципом, что и тысячи других госслужащих: «уйду, а после хоть потоп».
Потоп, надо сказать, случился. Люди, ждущие вот уже несколько месяцев Pfizer, так и не дождутся его. Недавно новый главврач страны Ажар Гиният и вице-премьер Ералы Тугжанов «обрадовали» вестью – платного Pfizer-а не будет. Особых объяснений при этом они не предоставили, и, как это обычно бывает, сделали «козлом отпущения» производителя вакцины. Мол, переобулись не мы, а они.
«По отношению платности – это позиция компании Pfizer, которая приняла решение на платной основе не продавать Pfizer», - так коротко обрисовал ситуацию вице-премьер Ералы Тугжанов.
Почему компания вдруг передумала, почему переговоры шли так долго, что случилось – непонятно. Вот и приходится самим гадать да додумывать, что же между ними там произошло. У представителей медсообщества в отличие от нас на этот счет есть хоть какие-то догадки.
«Насколько мне известно, говорят, что там просто цену подняли. И пока к нам придет, до 100 долларов стоимость поднимется. Возможно, причина в этом. У нас вряд ли будут за такие деньги покупать. Раньше ведь говорили, что стоимость будет 30 долларов», - предполагает директор независимого консалтинга медицинского сообщества Даурен Нурсапа.
Транспортировка действительно может влететь в копейку – вакцину выпускают в Германии и США. Но почему бы тогда Минздраву не сказать об этом прямо: мы не можем обеспечить вас вакциной, потому что у нас не хватает денег, так как с ранее заявленных 30 долларов цена поднимется до 100? А возможно и такое, что производителя не устроили условия сделки.
«Зависит и от условий сделки. Того же объема. Когда фармкомпании заключают договора на поставку, определяется объем, ниже которого закупить невозможно. Поэтому, может быть, такие моменты есть. Им невыгодно будет поставлять в малом объеме. Это опять же рыночные отношения», - продолжил Нурсапа.
У медика-активиста, кандидата медицинских наук Каиргали Конеева другое предположение. Он думает, что производитель попросту узнал о намерениях нашего правительства продавать препарат населению.
«Эта вакцина нигде в мире не продавалась. И когда они узнали, что Казахстан будет продавать эти вакцины, то, наверное, отказались, потому что у них первоочередная задача была гуманитарная. То, что наше правительство захотело продавать населению эту вакцины – правительство это не красит. То, что поставки не будет – это понятно уже, что переговорный процесс сорвался. Я думаю, дело не в стоимости. Если вам надо выехать за границу, то вы и за 200 долларов вакцину сделаете. Я, все-таки, думаю, что дело именно в том, что узнали, что правительство продает вакцину и отказали», - считает Даурен Нурсапа.
Такое «переобувание» чиновников уже не впервой видеть казахстанцам. Люди не разочаровываются, а потешаются над чиновниками. Это стало не просто местечковой проблемой, это наросло таким огромным комом, что впору отстранять таких госслужащих и проводить расследования.
«После такого случая все эти чиновники должны подать в отставку. Они должны были объяснить населению, почему платной вакцины не будет. Это святая обязанность чиновника – объяснить обществу, почему они не справляются с возложенными на них обязанностями. Мне кажется, в этом направлении нужно провести расследование. Ведь срывом поставки вакцины нанесен ущерб государству. И мало того – подрывается доверие граждан к государству», - подчеркнул Каиргали Конеев.
Тем, кого чиновники обнадежили, придется довольствоваться доступными вакцинами. Какую из них выбрать? Вот рекомендации эксперта:
«Все три вакцины, которые у нас в Казахстане имеются, в мире не везде признаны. Поэтому все равно ПЦР и две недели карантина будут требовать. Поэтому надо выбирать по стране, куда собираетесь чаще выезжать. Какая вакцина там разрешена, ту и ставить. В принципе, все вакцины одинаковы. Преимущество Pfizer лишь в том, что он признан во всех странах мира и вакцинированные ею не попадали бы в карантинные мероприятия той страны, в которую въезжаешь», - заключил Конеев.
А Pfizer у нас доступен только для отдельных категорий – это медработники, беременные, кормящие женщины, подростки и пожилые люди старше 60 лет. Для них уже закуплены 4 миллиона доз вакцины, дополнительно к апрелю ждут поставки еще 1 миллиона доз.