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Женщина утонула в проруби на глазах у детей на Крещение

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:39
Женщина утонула в проруби на глазах у детей на Крещение
Кадр из видео
Женщина погибла во время крещенского купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил источник в силовых структурах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Во время купания в проруби на Крещение в Гатчинском районе женщину затянуло под лед течением. Поиски тела продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в поисковых работах участвуют водолазы поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга.

Ранее в интернете появилось видео, на котором молодая женщина, осенив себя крестным знамением, прыгает в прорубь.

Скрывшись под водой, она больше не показывается. Присутствовавшие рядом люди безрезультатно пытаются ее спасти под крики и плач. Это произошло на глазах у ее семьи, в том числе детей.


Источник: Tengrinews.kz
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