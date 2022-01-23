Женщина утонула в проруби на глазах у детей на Крещение

Женщина погибла во время крещенского купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил источник в силовых структурах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Во время купания в проруби на Крещение в Гатчинском районе женщину затянуло под лед течением. Поиски тела продолжаются", - сказал собеседник агентства.



Отмечается, что в поисковых работах участвуют водолазы поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга.



Ранее в интернете появилось видео, на котором молодая женщина, осенив себя крестным знамением, прыгает в прорубь.



Скрывшись под водой, она больше не показывается. Присутствовавшие рядом люди безрезультатно пытаются ее спасти под крики и плач. Это произошло на глазах у ее семьи, в том числе детей.