Ни для кого не секрет, что чем более продвинутым во всех отношениях является какой-либо смартфон, тем больше людей захотят его себе приобрести, так как будут лучше понимать и осознавать, за что они отдают свои деньги. В настоящее время одни из лучших смартфонов на рынке выпускают Apple, Xiaomi, Huawei, Honor, Sony и некоторые другие бренды, но уже вскоре баланс сил на рынке мобильных устройств может кардинально измениться, так как был представлен Tesla Phone. Это первый смартфон легендарного производителя электрокаров, причем новинка является не типичным мобильным устройством, а крайне продвинутым аппаратом с некоторыми уникальными инженерными решениями. Телефон содержит в себе множество преимуществ, и многие люди точно захотят стать его владельцами.Смартфон Tesla Phone представляет из себя революционное мобильное устройство, в разработке которого принимал личное непосредственное участие Илон Маск. Телефон построен на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8-ой серии, а объем его оперативной памяти составляет 16 ГБ. Что касается объема встроенной памяти, то предлагаются вариации с 512 ГБ и 1 ТБ свободного пространства, в котором можно хранить самые разные данные. Мобильное устройство обладает поддержкой быстрой зарядки по кабелю USB Type-C, а составляет мощность такой 100 Вт. Емкость батареи неизвестна, однако смартфон обладает графеновым аккумулятором, который заряжается с 0% до 100% менее чем за 10 минут. Таким образом, поставив телефон на зарядку на считанные минуты, можно полностью восполнить его заряд.При этом, новинка обладает водозащитой по стандарту IP68 с возможностью погружения под воду на глубину до двух метров, а также солнечной панелью на тыльной части. Так как Tesla дислоцируется в США, где и проживает большая часть фанатов продукции, было принято решение о том, чтобы разместить в задней части смартфона солнечные панели, которые постепенно подзаряжают аккумулятор, тем самым повышая время автономной работы. Более того, если оставить телефон заряжаться под солнечными лучами, он сможет зарядиться примерно на 20% всего за полчаса. Подобная особенность делает этот аппарат крайне продвинутым, потому что ни один из существующих сейчас на рынке телефонов не в состоянии похвастаться чем-то подобным.У космической компании SpaceX, которой руководит Илон Маск, в настоящее время реализуется проект Starlink, в рамках которого вся поверхность планеты покрывается скоростным интернетом из космоса. Для его использования необходимо специальное оборудование, однако смартфон Tesla Phone может подключаться к спутникам компании напрямую без лишних затруднений, что позволяет использовать мобильный интернет на высокой скорости из любой точки мира в любой момент времени. Более того, все покупатели нового смартфона, который должен выйти на рынок уже в 2022 году, смогут использовать этот самый интернет бесплатно, и вовсе не временно, а постоянно. Ожидается, что презентация новинки Tesla Phone состоится уже в этом году, а продажи стартуют ближе к концу года. Данных о стоимости пока что нет.