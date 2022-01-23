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Власти ОАЭ запретили любителям запуск дронов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:07
Власти ОАЭ запретили любителям запуск дронов
Фото из открытых источников
Власти ОАЭ запретили любителям запускать дроны на фоне недавних ударов беспилотников со стороны правящих на севере Йемена повстанцев из движения "Ансар Аллах" (хуситов). Об этом говорится в заявлении МВД страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее несколько беспилотников одновременно поразили несколько целей в столице ОАЭ Абу-Даби, в том числе зону строительства нового аэропорта и цистерны с горючим вблизи складов Национальной нефтяной компании Абу-Даби, в результате чего погибли три человека и шесть получили ранения. Ответственность взяли хуситы, которые назвали налет ответом на участие ОАЭ в военных действиях против них в Йемене.

"МВД останавливает летные операции для владельцев дронов, а также полеты легких спортивных самолетов", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте ведомства. МВД добавляет, что указ, согласованный с управлением гражданской авиации ОАЭ, призван "обеспечить безопасность жизней и собственности".

В заявлении отмечается, что исключением являются организации, которые занимаются съемками фильмов или рекламы с использованием дронов, но теперь им необходимо будет получать разрешение от властей на свою работу.

В ответ на запуск йеменскими повстанцами беспилотников по Абу-Даби саудовские и эмиратские ВВС стали с удвоенной силой бомбить территории под контролем хуситов в Йемене, в частности, столицу Сану, где под бомбежки попал целый жилой район, в результате чего погибли более 20 человек.

Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что ОАЭ ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили своих военных на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях, в том числе при их участии удалось вернуть под контроль правительства районы в юго-восточной провинции Шебва.


Источник: Tengrinews.kz
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