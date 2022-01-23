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Депутат засудил актюбинца, обозвавшего его придурком

Просмотров:145 Опубликовано: Вчера, 22:57
Депутат засудил актюбинца, обозвавшего его придурком
Фото Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Суд назначил наказание актюбинцу, оскорбившего депутата облмаслихата в Facebook, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Как пишет издание, все началось с поста управления образования в социальной сети. В нем говорилось о том, что директора сельскохозяйственного колледжа Амангельды Есеркепова (депутат облмаслихата) торжественно проводили на пенсию, дело было летом 2021 года. Один пользователь в комментариях стал оставлять оскорбительные выражения, в том числе "придурок", "старпер". Оскорбленный депутат подал в уголовный суд на автора комментариев.

На скамье подсудимых по обвинению в оскорблении оказался бывший преподаватель НВП сельхозколледжа, которого Есеркепов уволил после прокурорского предписания. Обвиняемый вину не признал, говорил, что в Facebook его не оскорблял, у него там нет аккаунта.

Суд установил, что аккаунт у него в действительности был, и были слова в его комментариях неприличные и оскорбительные (по заключению психолого-филологической экспертизы).

Суд приговорил бывшего преподавателя НВП за оскорбления к 50 часам общественных работ, но освободил его от этого наказания в связи с амнистией. Также осужденный должен выплатить Амангельды Есеркепову 100 тысяч тенге за моральный вред и 500 тысяч тенге за работу юристов по этому делу.


Источник: Tengrinews.kz
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