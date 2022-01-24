Цифры по заболеваемости коронавирусом снизились за сутки

За прошедшие сутки (23 января) в Казахстане зарегистрировано 11 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель по заболевшим составил 14 012 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтвержден 1 157 681 случай, из них за сутки:



в Нур-Султане – 2 512,

в Алматы – 1 953,

в Шымкенте – 180,

в Акмолинской области – 1 015,

в Актюбинской области – 317,

в Алматинской области – 354,

в Атырауской области – 486,

в ВКО – 290,

в Жамбылской области – 202,

в ЗКО – 372,

в Карагандинской области – 1 866,

в Костанайской области – 265,

в Кызылординской области – 124,

в Мангистауской области – 134,

в Павлодарской области – 980,

в СКО – 178,

в Туркестанской области – 112.