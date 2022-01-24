Стали известны ориентировочные сроки завершение пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса в планетарном масштабе может закончиться уже в 2022 году. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Говоря об "омикроне", эксперт выразил мнение, что акцентировать внимание нужно не на максимальных показателях прироста выявленных зараженных. Главное - дифференцировать заболевания на ранних сроках, чтобы пациенты с легким течением заболевания ("омикрон"-ОРВИ) могли лечиться амбулаторно, дома, а система здравоохранения не была перегружена излишней госпитализацией.
Эксперт также отметил, что в России сложно прогнозировать окончание новой волны коронавируса, связанной с "омикроном", из-за специфических транспортных связей внутри страны, которые в основном идут через Москву. Для этого надо хорошо знать коммуникативную карту страны, пояснил он.
По его словам, "задача" "омикрона" - массивный "засев" планеты, без многочисленных погибших. В результате вирус найдет нового хозяина, так как человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет. В результате образуется новая природно-очаговая инфекция, подобная, например, Эболе.
"Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане", - добавил Жемчугов.
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