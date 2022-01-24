Казахстанцев хотят сделать совладельцами национальных богатств

Об этом рассказал глава фонда «Самрук-Казына».



О том, как будет складываться дальнейшая работа фонда «Самрук-Казына», 24 января рассказал его председатель Алмасадам Саткалиев на своей странице в соцсети.



В своем посте председатель фонда заявил, что у фонда «появился уникальный шанс - провести реформы, которые активно обсуждаются в обществе». Саткалиев также отметил, что на данном этапе ведется диалог со всеми, кто готов поделиться конструктивными предложениями, для того чтобы включить их в новый проект программы реформирования.



«В ближайшее время эти планы будут опубликованы в открытых источниках и на нашем корпоративном сайте, мы ответим на все ваши вопросы. В качестве базовых принципов определены открытость и подотчетность, устранение барьеров для бизнеса, социальная ответственность и борьба с коррупцией. Переломным моментом, на мой взгляд, может стать возможность прямого участия граждан Республики Казахстан во владении активами фонда, как элемент справедливого распределения национальных богатств», - говорится в сообщении.



Алмасадам Саткалиев также рассказал, что для будущих реформ предлагается ряд беспрецедентных мер, которые будут направлены на «изменение структуры взаимоотношений на рынках нефти, газа, угля, железнодорожного транспорта, электроэнергетики и телекоммуникаций, с целью решения ключевых проблем в экономике страны».



Саткалиев также анонсировал, что для пересмотра системы закупок, усиления механизма поддержки отечественных товаропроизводителей и МСБ проведут встречу с бизнес-сообществом в формате открытого диалога 26 января.



Напомним, в ходе встречи с бизнесменами, 21 января, президент Токаев заявил, что готов расстаться с фондом, если тот не станет прозрачным и эффективным.



«Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым: не справится с задачей реформирования - уйдет в небытие. А вместе с ним и сам фонд. Опыт и экспертиза частных компаний и отдельных предпринимателей, в том числе сидящих здесь, должны быть использованы в работе по реформе фонда», - сказал президент.