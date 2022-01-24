Прямая трансляция матча Финляндия — Казахстан на Евро-2022 по футзалу

В ночь с 24 на 25 января в Гронингене (Нидерланды) состоится матч сборных Казахстана и Финляндии на чемпионате Европы-2022 по футзалу.



Напомним, сборная Казахстана начала выступление на Евро-2022 с неожиданной ничьей в матче со Словенией (4:4). Более того, казахстанцы незадолго до конца матча уступали с разницей в два мяча, но в итоге смогли уйти от поражения. Что касается старта на турнире сборной Финляндии, то она также преподнесла сенсацию, сыграв вничью с командой Италии (3:3). По регламенту Евро-2022, из каждой группы в плей-офф выйдут по две команды.



Сборная Казахстана приехала в Нидерланды после чемпионата мира в Латвии, где пробилась в полуфинал, но в серии пенальти уступила Португалии (2:3 пен). После той неудачи в матче за третье место команда уступила Бразилии. На Евро-2022 сборная приехала в качестве одного из фаворитов.



В составе команды есть серьезные исполнители и тренер, отсутствие которого в первой игре повлияло на результат, — казахстанцы сыграли вничью со Словенией (4:4). Перед этим матчем в сборной есть потери — за грубый фол красную карточку получил Альберт Акбаликов.



На эту игру букмекеры предлагают такие коэффициенты: победа Финляндии — 5.88, ничья — 6.43, победа Казахстана — 1.33.



Прямая трансляция матча Финляндия — Казахстана начнется в 00:30 по времени Актау и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».