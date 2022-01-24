Тихий убийца: какую опасность представляет вода из-под крана

О том, какие опасности могут грозить при употреблении воды из-под крана, рассказала врач-терапевт и автор медицинских проектов Тина Петровская.
Несмотря на высокое развитие цивилизации, опасности и смертельные угрозы здоровью человека подстерегают нас на каждом шагу и даже внутри нашего дома. К примеру, водопроводная вода может оказаться вовсе не живительной влагой, а тихим убийцей, который может довести организм человека до летального исхода.
«Всем известно, что грязная питьевая вода может приводить к серьезным заболеваниям, вплоть до смертельных исходов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сильно обеспокоена ростом таких случаев. Кроме того, не у каждого человека на Земле есть доступ к чистой питьевой воде», — рассказала врач.
Медик отметила, что заболеть можно от плохой фильтрации воды.
«Выделяют две группы заболеваний к которым приводит употребление грязной питьевой воды. Первая группа — заболевания, связанные с микроорганизмами. Например, гепатит А или заболевания, связанные с паразитами», — рассказала эксперт.
Кроме того, можно отравиться питьем с большим количеством вредных примесей.
«Вторая группа — это заболевания, к которым приводит высокое содержание химикатов и химических продуктов. Например, высокое содержание железа может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям или, наоборот, недоброкачественное очищение воды, когда содержится большое количество хлорсодержащих веществ, может привести к нарушениям работы эндокринных органов, неврологическим заболеваниям», — сообщила врач.
В заключение Тина Петровская добавила, что на качество воды напрямую влияет место проживания человека, в том числе содержание вредных примесей в грунте. В любом случае пить воду из-под крана без предварительного очищения фильтрами крайне не рекомендуется.
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