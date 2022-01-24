Командование сил спецопераций создали в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании командования Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан".



Кроме того, в стране появилась должность командующего Силами специальных операций.



Ранее Токаев отмечал, что в Казахстане следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах.



Глава государства подписал указ 19 января.



"Важная миссия возлагается на создаваемое в соответствии с указом Главы государства командование Сил специальных операций. Предстоит в кратчайшие сроки принять все организационные меры и обеспечить готовность к выполнению специальных операций совместно с другими силовыми структурами", - отмечала пресс-служба Акорды.