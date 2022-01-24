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Командование сил спецопераций создали в Казахстане

Просмотров:683 Опубликовано: Сегодня, 14:34
Командование сил спецопераций создали в Казахстане
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании командования Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан".

Кроме того, в стране появилась должность командующего Силами специальных операций.

Ранее Токаев отмечал, что в Казахстане следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах.

Глава государства подписал указ 19 января.

"Важная миссия возлагается на создаваемое в соответствии с указом Главы государства командование Сил специальных операций. Предстоит в кратчайшие сроки принять все организационные меры и обеспечить готовность к выполнению специальных операций совместно с другими силовыми структурами", - отмечала пресс-служба Акорды.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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diger (Посетители) Сегодня, 16:12
По типу росс гвардии, свой народ колбасить, когда он потребуют что нибудь. Чем коррумпированнее власть, тем больше вокруг неё охраны,старо как мир...
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 15:14
Тогда КНБ для чего нужен
 
 

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